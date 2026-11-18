▲ 이오지마 전몰자 현창비

일본 도쿄에서 약 1천 ㎞ 떨어진 태평양 오가사와라 제도 남부의 섬 이오지마에서 화산 활동으로 도쿄돔 10배 크기에 달하는 땅이 새로 생겼다고 요미우리신문이 18일 전했습니다.이오지마 남쪽 오키나하마 앞바다에서 지난달 하순부터 화산 분화가 계속돼 분출물이 축적되면서 삼각형 모양의 새로운 육지가 이오지마에 연결돼 형성된 것이 위성 영상 분석으로 파악됐습니다.새로 형성된 육지 면적은 약 50㏊(헥타르·1㏊는 1만 ㎡)에 달하며, 이는 수용 인원이 최대 5만 5천 명에 달하는 도쿄돔 10∼11개가 들어설 수 있는 면적에 해당합니다.이오지마 인근에서는 2023년에도 분화로 새로운 섬이 생겨난 적이 있지만 파도에 의한 침식으로 몇 달 뒤 사라졌습니다.이오지마에는 해상자위대 기지가 주둔해 있으며 태평양전쟁 불발탄과 전몰자 유해 발굴 문제로 민간인 출입이 통제되고 있습니다.사이판과 도쿄만 중앙에 있는 이오지마 열도는 1543년 스페인의 베르다르도 데 라 토레 선장에 의해 처음 발견됐고 1779년 영국의 제임스 쿡 선장이 이끄는 영국 함대가 '유황섬'으로 명명했습니다.메이지유신 이후 오가사와라 제도를 둘러싼 미국·영국·일본 사이의 영유권 다툼이 벌어졌으나 1876년 일본령이 됐습니다.일제강제동원피해자지원재단은 이오지마에 최소한 200명의 조선인이 강제 동원된 것으로 파악된다고 전했습니다.(사진=일제강제동원피해자지원 홈페이지 캡처, 연합뉴스)