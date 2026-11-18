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▲ 식약처 포스터

2027학년도 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가온 가운데 공부 잘하는 약 등으로 불리는 과잉행동장애, 즉 ADHD 치료제 메틸페니데이트를 처방받은 청소년이 최근 5년 사이 2.8배로 늘어난 것으로 나타났습니다.청소년의 이 약 처방은 여름방학 기간인 8월에 정점을 찍었으며, 지역별로는 서울 강남구와 송파구, 경기 성남시 분당구 등 교육열이 높은 지역에서 처방이 많았습니다.건강보험심사평가원에 따르면 2021∼2025년 건강보험 청구자료를 분석한 결과, 메틸페니데이트의 15∼19세 처방 환자 수는 2021년 2만 955명에서 지난해 5만 8천174명으로 177.6% 급증했습니다.메틸페니데이트는 주의력 결핍 과잉행동장애 치료에 쓰이는 약으로, 수능 약이나 집중력 약으로 불리며 온라인에서 불법 판매와 알선이 이뤄지기도 합니다.심평원은 이 기간 메틸페니데이트의 건강보험 청구 건수가 17만 984건에서 44만 641건으로 2.6배, 총투약량은 약 595만 단위에서 1천624만 단위로 2.7배 늘었다고 밝혔습니다.메틸페니데이트의 청소년 처방 계절지수는 4∼10월에 100 이상, 11∼3월에는 100 미만으로 나타났습니다.처방 계절지수는 연도별 처방 규모의 전반적인 증감 추세에 따른 영향을 줄이고, 월별 처방의 계절적 차이를 파악하기 위해 산출한 지표입니다.지수가 100보다 높으면 해당 월의 처방 규모가 평소보다 크고, 100보다 낮으면 작다는 뜻입니다.월별로 보면 청소년 처방 계절지수는 8월에 환자 수 104.3, 청구 건수 106.1, 총투약량 107.9를 기록해 정점을 찍었고, 12월에는 각각 90.8, 92.6, 89.0으로 최저치를 기록했습니다.반면 전체 연령은 11∼12월에도 처방 계절지수가 100 이상을 나타냈습니다.전체 연령대와 달리 청소년 메틸페이데이트의 처방 규모가 연말 연초에 줄어드는 것으로 나타나, 수능이 치러지는 시점 이후로 처방이 감소함을 보여줍니다.지난해 기준으로 시도별 청소년 메틸페니데이트 청구 건수를 보면 서울이 29.8%, 경기가 25.4%, 부산이 10.9% 등으로 1∼3위를 기록했습니다.이들 지역의 청구 건수 비중은 전국의 66%에 달했습니다.시군구별로 나눠 보면 2025년 청구 건수 기준 상위 5개 지역은 서울 강남구가 2만 5천992건, 송파구가 1만 7천1건, 경기 성남 분당구가 1만 6천356건, 서울 서초구가 1만 2천583건, 대구 수성구가 1만 2천299건 등의 순이었습니다.이들 지역은 대체로 교육열이 높은 곳이며, 환자 수와 총투약량 기준에서도 이 지역들이 상위 5위를 차지했습니다.떨림 방지약으로 잘못 알려진 프로프라놀롤의 청소년 처방도 늘어난 것으로 확인됐습니다.15∼19세 청소년의 프로프라놀롤 처방 환자 수는 2021년 4만 8천255명에서 2025년 7만 507명으로 1.5배가 됐습니다.같은 기간 청구 건수 역시 21만 4천44건에서 30만 3천616건으로 1.4배가 됐습니다.프로프라놀롤의 월별 청구 건수 계절지수 역시 수능을 앞둔 10월이 120.1로 가장 높았고, 2월이 69.5로 가장 낮았습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)