▲ 중국 알리바바그룹

미국 정부의 첨단 반도체 수출 통제가 시행되기 몇 달 전인 2022년 엔비디아 영업팀이 중국 스파이 의혹을 받는 인물 앨리스 황에게 중국 알리바바를 소개해줬다고 IT 전문매체 디인포메이션이 익명의 소식통들을 인용해 17일(현지시간) 보도했습니다.관계자들에 따르면 앨리스 황은 이 소개 덕분에 대기업 알리바바를 고객으로 유치할 수 있었고, 이를 바탕으로 은행 대출도 받아 엔비디아 칩 구매자금을 조달할 수 있었습니다.또 알리바바 측은 앨리스 황을 통해 미국의 수출 통제를 피해 동남아시아에서 엔비디아 칩을 확보·임대할 수 있는 통로를 얻게 됐습니다.엔비디아 영업팀이 둘을 연결해준 2022년 당시는 아직 인공지능(AI) 열풍이 본격화하기 전이었습니다.그해 엔비디아의 총매출은 270억 달러로, 현재의 10분의 1 수준이었습니다.당시 아시아 최대 클라우드 컴퓨팅 기업이었던 알리바바는 엔비디아의 최첨단 칩 'A100'의 주요 구매자였습니다.A100은 이후 등장한 '호퍼'나 '블랙웰' 시리즈만큼 폭발적인 수요를 보이는 품목은 아니었습니다.앨리스 황은 이때 클라우드 기업들에 칩을 대여하는 사업을 시작하려던 참이었고 이 사업은 결국 '메가스피드'가 됐습니다.앨리스 황은 여기서 8개월간 상무이사로 재직한 뒤 물러났으며 서류상으로는 회사와의 관계를 정리했습니다.엔비디아가 알리바바를 앨리스 황에게 소개해 준 지 몇 달 후인 2022년 8월, 바이든 행정부는 A100을 비롯한 첨단 AI 칩의 중국 수출 제한 조치를 시행하기 시작했습니다.알리바바가 엔비디아 칩을 확보하기 위해 고심하던 상황에서 엔비디아 영업 담당자들은 알리바바 측에 '메가스피드'를 통한 해결책을 다시 제안했습니다.메가스피드가 동남아시아를 거점으로 알리바바에 칩을 대여해 줄 수 있다는 것이었습니다.앨리스 황은 메가스피드와 그녀의 가족과 연계된 중국 기업 상하이 센추리 리통을 통해 2023∼2025년 수출이 금지된 수십억 달러 규모의 엔비디아 칩을 중국으로 밀반입했습니다.상하이 센추리 리통은 2023년 10월 엔비디아의 '우선 클라우드 파트너' 지위를 확보해 반도체 출하 우선 배정을 받기도 했으며, 메가스피드와 상하이 센추리 리통이 확보한 엔비디아 칩 중 일부는 최종적으로 알리바바, 텐센트 및 중국 내 소규모 AI 연구소가 운영하는 데이터센터에서 사용됐습니다.알리바바와 메가스피드를 연결하는 데 엔비디아가 적극적인 역할을 했다는 사실은 이번에 처음 알려진 내용입니다.이는 최근 퇴임한 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 체제에서 엔비디아가 미국 수출 규정을 우회하려는 중국 기업들의 엔비디아 칩 확보를 적극적으로 도왔음을 보여주는 사례라고 디인포메이션은 평가했습니다.당시 수출 규정은 중국으로의 직접 판매만을 제한했을 뿐, 중국 기업들이 해외를 통해 첨단 칩을 확보하는 것까지 금지하지는 않았습니다.관계자들에 따르면 엔비디아가 알리바바와 앨리스 황을 연결해 준 데는 여러 목적이 있었습니다.엔비디아는 중국 기업들과의 관계를 유지할 수 있고, 알리바바라는 대형 고객을 계속 확보할 수 있습니다.메가스피드로선 칩 구매 자금을 조달하기 위한 은행 대출을 받는 데 도움을 받을 수 있었습니다.한 관계자는 엔비디아가 이런 목적으로 알리바바에 소개해 준 기업이 메가스피드뿐이 아니라고 밝혔으나 다른 기업들이 어디인지는 확인되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)