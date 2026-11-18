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배우 이정재가 자신이 최대주주로 있는 소속사 아티스트컴퍼니와 기형적인 수익 배분 계약을 맺었다는 보도가 나왔다.18일 연예매체 디스패치는 이정재와 아티스트컴퍼니의 정산 요율은 9대 1이며, 수익 배분 상한선은 40억 원이라고 보도했다. 매출 40억 원까지만 9대 1로 나누고, 이를 초과하는 매출은 이정재가 모두 가져가는 구조라고 전했다. 이는 염정아, 임지연, 김혜윤, 조이현 등 소속 배우들과는 다른 비율이다. 이 배우들의 경우 회사가 가져갈 수 있는 수익 상한선이 없다.지난 13일 공시된 아티스트컴퍼니 2026년 3분기 분기보고서에 따르면 이정재는 아티스트컴퍼니 주식 422만 5882주(지분율 27.1%)를 보유하고 있는 최대 주주다.해당 보도에 따르면 이정재는 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌2와 시즌3를 찍으며 회당 17억 씩 총 200억 원 이상의 출연료를 받았다. 그러나 소속사인 아티스트컴퍼니는 정산 상한선으로 인해 단 4억 원을 챙기는데 그쳤다.2025년 사업보고서에 따르면, 아컴의 당해 매출은 467억 원. 그중 이정재 매출이 절반 가까이 차지했다. 하지만 영업손실은 -40억 원이었다.디스패치는 "만약 이정재의 40억 캡이 없었다면, 회사는 16억 원(초과 매출 160억 원의 10%)을 더 벌 수 있었다. 그 경우 적자폭은 40억 원에서 24억 원으로 40% 줄어든다"고 보도했다.또한 이정재는 해당 정산금을 '버던트힐스'라는 개인사업자를 통해 지급받았다. 디스패치는 개인 소득 정보가 노출되는 것을 막기 위한 방편이라고 추측했다.최근 시작한 화장품 사업과 관련해서도 의혹이 제기됐다. 디스패치는 이정재의 개인 회사인 베나뷰티가 아티스트컴퍼니로부터 사업 성과와 관계없이 일정 금액을 보장받는 미니멈 개런티(MG)와 목표 영업이익 달성 시 전체 영업이익의 10%를 로열티로 지급받는 계약을 체결했다고 보도했다.이 보도에 대해 아티스트컴퍼니 김형석 최고재무책임자(CFO)는 18일 본지와의 전화통화에서 "디스패치 보도는 광범위하게 여러 사안을 짚고 있다. 취재 요청이 왔을 때 각 사안에 대해서 자세히 설명을 드렸는데 저희 회사 입장이 배제된 채 보도된 것 같다"며 유감을 표명했다.'오징어게임' 시즌2,3 관련한 계약의 경우 "관련한 계약 및 해외 에이전시 업무는 미국 CAA가 수행했고, 해당 비용도 계약 주체인 CAA에 지급되었다"면서 "CAA를 통한 다른 해외 업무에 대해서도 별도의 에이전시 비용이 지급되었다. 반면 당사는 해당 작품과 관련한 계약이나 해외 에이전시 업무를 직접 수행하지 않았음에도 기존 정산계약에 따라 수익을 배분받았다. 따라서 수익배분 상한의 적정성은 회사가 추가로 받을 수 있었던 금액만이 아니라, 실제 업무 수행 주체와 비용 부담, 회사가 이미 배분받은 수익까지 종합적으로 고려하여 판단해야 한다"고 해명했다.또한 화장품 사업 관련한 의혹에 대해서는 "해당 보도는 베나뷰티와의 계약을 회사의 이익을 이정재 배우 개인에게 이전하기 위한 거래처럼 묘사했다. 그러나 이정재 배우는 오랜 기간 화장품 브랜드와 제품 개발을 준비하며 베나뷰티를 설립하고 관련 개발비를 직접 부담했다. 또한 자신의 초상권·성명권, 글로벌 인지도와 사업 네트워크를 제공하는 것은 물론, 실제 사업에도 상당한 시간과 노력을 투입했다"고 전했다.그러면서 "이정재 배우의 통상적인 광고 모델료가 수억 원에 이르는 점을 고려하면, 연간 3,000만 원의 최소보장금(MG)은 매우 제한적인 수준이다. 당초 이정재 배우 측은 회사의 이익을 위해 MG를 받지 않는 방안까지 검토하였으나, 무상으로 권리를 제공하는 데 따른 세무상 문제를 고려하여 최소한의 금액으로 책정했다"고 해명했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)