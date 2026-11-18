▲ 길병원 등 인천지역 7개 공공·지역 책임의료기관이 '공공의료 AI 전환 동행 협약'을 체결했다.

길병원 등 인천지역 7개 공공·지역 책임의료기관이 인공지능 기술을 의료 현장에 접목해 진료의 질을 높이기로 손을 맞잡았습니다.인천권역책임의료기관인 가천대 길병원은 오늘(18일) 원내 가천홀에서 'AX혁신본부 출범 1주년 심포지엄'을 열고, 인천의료원과 인천적십자병원·나은병원·인천보훈병원·인천세종병원·근로복지공단 인천병원 등 6개 지역책임의료기관과 '공공의료 AI 전환 동행 협약'을 체결했습니다.협약에 따라 7개 병원은 앞으로 의료 AI 활용 사례와 안전한 운영 기준을 공유하고, 전문 인력 교육과 환자 진료 연계 등 지역 공공의료 서비스 개선에 공동 대응하기로 했습니다.협약식과 함께 열린 심포지엄에서는 병원 구성원들이 직접 개발한 현업 맞춤형 AI 활용 사례가 공개됐습니다.생성형 AI를 활용해 건강보험심사평가원 청구 업무를 자동화한 시스템과, AI 기반 임플란트 치료 계획·비용 산출 프로그램 등이 소개됐습니다.이어 정부 부처와 학계, 기업 전문가들이 참여해 디지털 의료기기 규제 혁신과 데이터 생태계 구축 등 의료 AI의 발전 방향을 논의했습니다.김우경 가천대 길병원장은 "인공지능 전환은 단순한 기술 도입을 넘어 의료진이 환자에게 더욱 집중할 수 있는 환경을 만드는 과정"이라며 "축적된 AI 전환 성과를 지역 의료계 전반으로 확산해 인천 시민들에게 안전한 공공의료 서비스를 제공하겠다"고 밝혔습니다.(사진=가천대 길병원 제공)