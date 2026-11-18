▲ 강신철 국방부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 국군사관학교 창설방안 당정협의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 더불어민주당 권칠승 정책위의장.

정부는 오늘(18일) 육군사관학교를 충청권으로 이전하고, 해군사관학교와 공군사관학교는 기존 위치를 활용해 각 군 사관학교를 학부 개념으로 운용하는 내용의 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 발표했습니다.더불어민주당과 정부는 오늘 아침 국회에서 당정 협의회를 열고 이 같은 내용을 공개했습니다.애초 정부는 7월에 육·해·공군 사관학교를 완전 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하는 기본계획을 발표했다가 강신철 국방부 장관 취임 이후 수정 방안을 검토해 왔습니다.수정안에 따르면 자운대에는 통합교육을 위한 국군사관학교 본교와 석·박사 교육을 위한 대학원이 설립됩니다.각 군 교육은 기존 육·해·공사를 모태로 한 국군사관학교 예하 육·해·공군 지역 캠퍼스가 맡는 '네트워크형' 방식입니다.국방부 관계자는 기자들과 만나 "학교명은 국군사관학교이고 육사나 공사, 해사라는 명칭은 쓰지 않을 것"이라고 말했습니다.국군사관학교에서 입학 직후 1학년과 졸업 직전 4학년에 통합 교육을 하되, 2학년과 3학년 교육과 하계 군사훈련은 각 군이 주도하는 '1+2+1' 학제가 도입됩니다.통합교육을 1, 4학년 때 하는 것은 "기존 완전 통합에서 네트워크형으로 바꿔 통합 효과가 약해진 것을 (보완) 반영하기 위함"이라고 국방부 관계자는 설명했습니다.1학년은 인문·철학과 기초과학, 신기술 등 기본 소양을 기르고 4학년 때는 각군별 교육에서 배운 관점을 공유하며 합동 역량을 기르도록 하겠다는 구상입니다.육군 캠퍼스는 서울 태릉의 현 육군사관학교를 충청권으로 이전할 예정입니다.당정은 이날 협의회로 육사의 충청권 이전 방침을 공식화했습니다.국방부는 육군 캠퍼스의 충청권 이전 검토는 "통합본교 및 공군 지역 캠퍼스와의 교육적 연계성 등 교육여건, 행정기관 이전 등을 고려"한 것이라고 설명했습니다.국회 국방위 여당 간사인 김병주 더불어민주당 의원은 당정협의회 후 기자들과 만나 육사의 충청권 이전 배경을 묻는 말에 "현재 육사는 주변 훈련장 등이 개발되는 상황을 고려해 (이전해야 하는데) 가급적이면 효율적인 운영을 위해 충청권 안의 장소를 정할 것"이라고 밝혔습니다.해군 캠퍼스와 공군 캠퍼스는 군별 특성화 교육여건 보장을 위해 각각 해사와 공사가 있는 진해와 청주에 유지합니다.대학원 설립은 애초 중장기 과제로 제시됐다가 통합 본교와 함께 창설하는 것으로 시기가 앞당겨졌습니다.이곳에서 미래전 대비 과학기술·전략 등에 대한 전문 연구와 심화 교육을 하고, 학군·학사·육군3사관학교 등 출신 장교에게도 1년 석사과정 등 대학원 교육 기회를 부여할 계획입니다.기존 육·해·공사는 각 군 소속으로 현역 중장이 학교장을 맡았던 반면, 국군사관학교는 국방부 직할기관으로 두고 총장에 민간 교육전문가 또는 예비역을 초빙한다는 구상입니다.국군사관학교 총장은 임기 2년을 기본으로 하되 한 차례 연임해 최대 4년간 재임하며 중장기 교육 비전을 그릴 수 있도록 합니다.국방부 관계자는 "총장의 정치적 중립에 대한 조항을 국군사관학교 설치법에 명시하고 총장 추천위원회를 만들 것"이라고 설명했습니다.새로운 사관학교 체제는 연내 또는 내년 초 국군사관학교 설치법 제정과 내년 중 학교 창설을 거쳐 2029학년도부터 적용할 계획입니다.2029년 입학 생도가 '국군사관학교 1기'가 되는 겁니다.수험생 혼란을 최소화하기 위해 내년 4월까지 입학전형 시행계획을 공표하겠다고 국방부는 밝혔는데, 입학연도 개시 1년 10개월 전까지 입학전형 시행계획을 밝히도록 한 대학입시 사전예고제를 준용하겠다는 얘깁니다.국군사관학교 생도는 육·해·공군학부 개념을 적용해 군종별로 선발하는 지금의 방식을 유지하기로 했습니다.다만 "1학년 통합교육 후 적성과 희망에 따라 군종 변경 기회를 부여할 것"이라고 국방부 관계자는 덧붙였습니다.또 입학 단계에서부터 해군 인원 내에 해병대 생도 인원을 별도로 선발하고, 상륙작전 등 해병대 특성을 살린 전문 과정도 교육에 포함해 '준4군 체제' 전환을 뒷받침할 예정입니다.다만 자운대 본교와 새 육사 시설 조성에 시간이 걸리기 때문에 2029년에 입학하는 국군사관학교 1기 생도들은 일단 태릉 육사에서 1학년 통합 교육을 받게 됩니다.이들 중 육군 생도들의 2, 3학년 군별 교육도 현 육사에서 이뤄지게 됩니다.(사진=연합뉴스)