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▲ '2027 수능 대책 요구 연대'의 오픈채팅방

각종 자격증 시험에서 인공지능을 이용한 부정행위 의혹이 연달아 제기되면서 고등학생을 중심으로 2027학년도 대학수학능력시험 연기를 요구하는 단체가 등장했습니다.'2027년 수능 대책 요구 연대'를 결성한 금천구 문일고등학교 1학년 조성만 군은 "오늘 오후 단체 차원에서 교육부에 수능을 연기해야 한다는 의견을 전달할 계획"이라고 밝혔습니다.조 군은 인공지능을 악용한 국가시험 부정행위 이슈가 불거지자 지난 16일 고등학생 5명, 대학생 1명 등과 함께 정부 차원의 실효성 있는 대책을 요구하는 카카오 오픈채팅방을 개설했습니다.현재 이 방에는 172명이 모였습니다.앞서 정부는 단추형 카메라 등을 이용한 신종 부정행위가 문제 되자 수능을 이틀 앞두고 수험생의 옷 단추에 스티커를 붙이기로 하는 등 대책을 발표했지만 정작 스티커는 아직 지급하지 않아 뒤늦은 대책이라는 지적이 나오고 있습니다.당국은 학교별로 수험생 유의 사항을 안내한 오늘(18일) 오전 시험 준비물로 '흑색 연필'만 가능하다고 긴급하게 추가 안내를 하기도 했습니다.조 군은 "단추에 스티커 붙이기 등 정부 차원의 대책이 나오긴 했지만, 학교마다 안내가 다르고 일부 교육청에서는 각 학교에 문의하라며 답변도 해주지 않는 상황"이라며 "서명운동 결과를 모아서 교육부에 이메일 등으로 보낼 것"이라고 말했습니다.연대가 진행 중인 서명운동에는 정오 기준 180여 명이 서명했습니다.대부분 수험생이나 고등학생이고 일반 시민이나 중학생도 포함된 것으로 알려졌습니다.연대는 추후 집회도 열 예정입니다.엑스(X·옛 트위터) 등 소셜미디어에서도 '수험생에게 책임을 떠넘기지 말라', '수능 연기하고 카메라 규제하라' 등 해시태그를 공유하며 정부 대책에 반발하는 움직임이 이어지고 있습니다.일부 학생들은 연필이 없어 급하게 연필을 주문하거나 연필을 깎을 시간이 부족할 것으로 예상해 연필만 4자루 이상 들고 가기로 하는 등 바뀐 대책에 맞춰 준비하고 있습니다.조 군은 지금 "확실하게 대처하지 못하면 이를 기회라고 생각하는 사람들이 생길 것이고 이득을 보기 위해 법을 넘나들며 활동하는 사람들이 생길 것"이라며 "한국 수능 자체의 신뢰도가 흔들릴 수 있다고 본다"고 강조했습니다.(사진=카카오톡 캡처, 연합뉴스)