교육부가 대학수학능력시험을 앞두고 'AI 커닝'을 대비해 내놓은 위급재난문자 발송 대책과 관련해 적발을 피할 수 있다는 수법이 온라인상에서 공유되고 있습니다.



현재 온라인 커뮤니티 등에서는 정부가 미제출 휴대전화 적발 방법으로 발표한 '재난문자 발송'을 우회할 수 있다는 게시물이 다수 올라오고 있습니다.



앞서 정부는 수능 당일 오전 8시 25∼30분 사이 전국에 한 차례 위급재난문자를 발송해 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화를 적발하겠다고 밝혔습니다.



위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없습니다.



그러나 현재 일부 커뮤니티 이용자들은 운영체제 '탈옥', 즉 제한됐던 기능을 사용할 수 있도록 시스템을 조작하는 것 등을 통해 수신을 차단할 수 있는 방법을 공유하고 있습니다.



심지어는 휴대전화의 진동 장치나 스피커 장치를 물리적으로 제거하는 방법도 거론되고 있습니다.



챗GPT, 제미나이 등 생성형 인공지능 챗봇에 '위급재난문자 끄는 방법을 알려달라'고 질문한 뒤 답변을 갈무리해 올린 게시글도 나왔습니다.



다만, 이러한 방안이 실제로 위급재난문자 수신 차단에 효과가 있는지는 의견이 엇갈립니다.



한 전자업계 관계자는 "개발자용 도구 등을 활용하면 일반 설정 메뉴에서 바꿀 수 없는 시스템 설정도 조정할 수 있다"면서도 "실제 재난문자 차단 가능 여부에 관해서는 확인이 필요하다"고 밝혔습니다.



반면 일부 게시글에는 '10분이면 가능하다' 등 의견도 게시돼 있습니다.



이와 관련 행안부는 "OS 탈옥은 전문적인 사람들만 할 수 있는 일이고 시도한다고 해서 반드시 성공한다고 보장할 수 없다"며 "휴대전화가 망가져 작동하지 않을 수도 있다"고 설명했습니다.



또한 "나중에 적발되면 문제가 더 커질 것"이라고 경고했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)