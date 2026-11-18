8년간 일본 축구대표팀을 이끈 모리야스 하지메 감독이 어제(17일) 파라과이전을 끝으로 지휘봉을 내려놓았습니다.



마지막 기자회견에서 기자들의 꽃다발과 박수를 받은 모리야스 감독은 자신의 8년 감독 생활에 70점을 매기며 월드컵에서 더 큰 성과를 내지 못한 아쉬움과 선수단을 향한 감사의 마음을 전했습니다.



모리야스 감독의 마지막 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)