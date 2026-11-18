배우 이종석이 화려한 '왕자님 옷장'을 전격 개방하며 로맨스 판타지 권위자의 품격을 뽐냈다.



디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 속 서왕국 왕자 하인리로 열연 중인 이종석의 다채로운 의상 소화력이 담긴 비하인드 컷이 18일 소속사 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 공개됐다.



'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.



공개된 사진 속 이종석은 장면마다 전혀 다른 분위기의 의상을 제 옷처럼 소화하며 한 편의 '왕실 런웨이'를 완성했다. 금장 단추가 돋보이는 블랙·네이비 의상으로 단정한 기품을 드러내는가 하면, 새틴 소재의 예복과 자수가 수 놓인 블랙 재킷으로 왕실의 위엄을 묵직하게 표현했다.



또한 레이스 장식의 골드 롱 코트에 붉은 장미 한 송이를 든 모습은 동화 속 한 장면을 그대로 옮겨온 듯 로맨틱한 무드를 자아냈고, 프릴 블라우스에 스카프와 선글라스를 매치한 정원 룩에서는 하인리 특유의 자유분방한 여유가 묻어났다.



화려한 장식과 과감한 실루엣도 이종석의 비현실적인 피지컬과 만나 시너지를 냈다. 진주 브로치를 단 아이보리 블라우스와 재킷으로 우아한 왕궁 룩을 선보인 데 이어, 버건디 망토를 늘어뜨린 그레이 제복으로는 왕좌의 무게를 예고하듯 강렬한 카리스마를 발산했다. 여기에 모자와 복면으로 얼굴을 가린 블랙 롱 코트 차림에서는 극 초반 비밀을 품은 인물의 신비로운 매력을 배가했다.



이처럼 이종석은 다채로운 스타일링을 완벽히 소화하며 로맨스 판타지 장르의 몰입도를 한층 끌어올리고 있다.



한편, 총 10부작으로 구성된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 매주 수요일 2개 회차씩 공개된다. 18일 7·8부가 베일을 벗으며, 오는 25일 9·10부가 공개될 예정이다.



[사진 제공=에이스팩토리]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)