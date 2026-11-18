젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 연인 관계로 알려진 앨리스 황이 엔비디아 칩 공급망을 확보하는 동안, 앨리스 황의 남편이 중국 정부의 지원을 받아 현지에서 대규모 데이터센터 사업을 벌였다는 외신 보도가 나왔습니다.



미국 월스트리트저널은 현지시간 16일, 중국 공시와 정부 발표 자료를 분석한 결과, 앨리스 황의 남편 캉웨이가 2021년부터 2024년까지 중국 전역에서 추진한 데이터센터 관련 투자 규모가 90억 달러, 우리 돈 12조 원을 넘는다고 보도했습니다.



캉웨이는 상하이 본사 기업 '센추리 룽텅' 임원으로 일하며 2022년 중국 화웨이와 클라우드·컴퓨팅 분야 협약을 맺었고, 2024년엔 쓰촨성에서 50억 달러 규모 데이터센터 착공식에도 참석했습니다.



이 시기 아내 앨리스 황은 고위 임원으로 있던 싱가포르 기업 '메가스피드'를 통해 엔비디아 첨단 칩을 대규모로 조달한 것으로 알려졌습니다.



월스트리트저널은 캉웨이가 과거 비디오게임 업계에서 활동할 때부터 젠슨 황과 알고 지냈으며, 지인들에게 자신이 아내를 젠슨 황에게 소개했고 두 사람의 연인 관계도 받아들이는 듯한 태도를 보였다고 전했습니다.



다만 공개 기록만으로는 메가스피드가 확보한 엔비디아 칩이 중국 정부 지시로 조달됐거나 캉웨이 측 데이터센터로 실제 유입됐는지까지는 확인되지 않았다고 월스트리트저널은 덧붙였습니다.



이에 대해 메가스피드 측은 "합법적으로 운영되는 기업이며 앨리스 황은 현재 회사에서 아무 직책도 맡고 있지 않다"고 해명했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)