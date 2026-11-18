서울 명동이 올해 세계 주요 도심 상권 가운데 임대료가 아홉 번째로 비싼 곳으로 조사됐습니다.



아시아 태평양 지역에서는 지난해보다 두 계단 오른 7위를 기록했습니다.



글로벌 부동산 서비스기업인 쿠시먼앤드웨이크필드의 연례 보고서에 따르면, 명동의 제곱피트당 연간 임대료는 739달러, 오늘(18일) 원 달러 환율 기준으로 약 99만 원으로 지난해보다 9% 올랐습니다.



1제곱피트는 약 10제곱미터로 1제곱미터당 연간 임대료는 약 8천 달러, 한화로 약 1천만 원으로 계산됩니다.



그러니까 50평, 약 165제곱미터 매장의 연 임대료는 약 17억 6천만 원, 월 임대료는 1억 4천6백여만 원 수준입니다.



강남역은 임대료가 5% 상승한 632달러, 우리 돈으로 약 85만 원으로 아시아 태평양 지역 11위에 올랐습니다.



보고서는 외국인 관광객 증가와 대형 플래그십 매장 개장이 서울 주요 상권의 임대 수요를 뒷받침하고 있다고 분석했습니다.



세계에서 임대료가 가장 비싼 상권은 뉴욕 어퍼 5번가였습니다.



임대료가 1년 새 35% 올라 제곱피트당 연간 2천700달러, 약 361만 원을 기록하며 3년 만에 정상에 복귀했습니다.



50평, 약 165제곱미터 매장으로 치면 월 임대료는 약 5억 4천만 원으로, 명동의 3.7배에 달합니다.



런던 뉴 본드 스트리트와 밀라노 비아 몬테나폴레오네가 뒤를 이었습니다.



이번 조사는 세계 147개 상권을 대상으로 했으며, 세계 순위는 국가별 대표 상권을 선정해 비교했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)