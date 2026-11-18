▲ 더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.

더불어민주당이 최민희 의원이 단장으로 있는 '미디어 공공성 TF'를 해산한 것으로 확인됐습니다.당 핵심 관계자에 따르면 민주당은 지난 13일 비공개 최고위원회의에서 미디어공공성 TF 해산을 결정했습니다.최 의원이 단장인 미디어공공성 강화 TF는 정부광고법, 뉴스통신진흥법, 언론중재법 등 언론 관련 법안 처리를 위해 지난 9월 설립한 기굽니다.당은 최 의원이 최근 언행 논란으로 물의를 빚은 상황을 고려해 TF 해체 결정을 내린 것으로 보입니다.최 의원은 최근 국회 사진·영상 기자를 '하이에나 떼'라고 표현하고, 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다"고 주장해 당 윤리심판원 징계 절차를 밟고 있습니다.다만 개별 의원들에게는 아직 해체 결정이 전달되지 않은 것으로 전해졌습니다.당 관계자는 "공식 발표 시점은 고민하고 있다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)