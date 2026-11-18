▲ 더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.
더불어민주당이 최민희 의원이 단장으로 있는 '미디어 공공성 TF'를 해산한 것으로 확인됐습니다.
당 핵심 관계자에 따르면 민주당은 지난 13일 비공개 최고위원회의에서 미디어공공성 TF 해산을 결정했습니다.
최 의원이 단장인 미디어공공성 강화 TF는 정부광고법, 뉴스통신진흥법, 언론중재법 등 언론 관련 법안 처리를 위해 지난 9월 설립한 기굽니다.
당은 최 의원이 최근 언행 논란으로 물의를 빚은 상황을 고려해 TF 해체 결정을 내린 것으로 보입니다.
최 의원은 최근 국회 사진·영상 기자를 '하이에나 떼'라고 표현하고, 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다"고 주장해 당 윤리심판원 징계 절차를 밟고 있습니다.
다만 개별 의원들에게는 아직 해체 결정이 전달되지 않은 것으로 전해졌습니다.
당 관계자는 "공식 발표 시점은 고민하고 있다"고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
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