▲ FC서울전에서 골 세리머니 하는 제주 이건희(맨 앞)

프로축구 K리그1 제주 SK의 공격수 이건희(28)가 생애 처음으로 K리그 '이달의 골'을 수상했습니다.한국프로축구연맹은 오늘 "이건희를 2026시즌 10월 K리그 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 수상자로 선정했다"고 밝혔습니다.'이달의 골'은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터트린 선수를 팬 투표로 뽑아 주는 상입니다.10월은 K리그1 31∼34라운드 경기를 대상으로 했고, 후보에는 이건희와 무고사(인천)가 이름을 올렸습니다.이건희는 31라운드 FC서울전 후반 27분 환상적인 바이시클킥으로 상대 골문을 갈랐습니다.무고사는 31라운드 포항 스틸러스전 전반 추가시간 터트린 감각적인 골로 후보에 올랐습니다.이건희는 팬 투표에서 3천418표(57.4%)를 얻어, 2천534표(42.6%)를 받은 무고사를 제쳤습니다.이건희에게는 상금 100만원과 함께 트로피를 줍니다.연맹은 이건희의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)