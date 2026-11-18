지난 15일 인도 뉴델리 인근 노이다의 야무나강 변에서 힌두교 신자들이 강물 너머로 지는 해를 바라보며 기도하고 있는 모습이 포착됐습니다.



태양신 숭배 축제인 '차트 푸자' 동안 신자들은 이 강에 몸을 담그며 의식을 치르면서 번영과 건강 등을 기원하는 건데요. 문제는 의식을 치르는 야무나강에 하얀 거품이 두껍게 떠 있었습니다.



멀리서 보면 마치 눈이 쌓여있는 듯 보이지만 사실 이는 모두 오염으로 생긴 유독성 거품인데요. 이 강에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)