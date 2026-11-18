▲ 페널티킥 막아내는 서울 골키퍼 구성윤

올 시즌 프로축구 K리그1 챔피언인 FC서울의 골키퍼 구성윤(32)이 처음으로 K리그 '이달의 세이브'를 수상했습니다.한국프로축구연맹은 오늘(18일) "구성윤이 2026시즌 10월 K리그 '의사가 만든 링티 이달의 세이브' 수상자로 선정됐다"고 발표했습니다.구성윤이 K리그 이달의 세이브를 수상한 것은 처음입니다.이달의 세이브는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여합니다.수상자는 두 명의 후보를 대상으로 팬 투표를 해 뽑습니다.10월은 K리그1 31∼34라운드 경기를 대상으로 했고, 구성윤과 인천 유나이티드 김동헌이 후보에 올랐습니다.구성윤은 33라운드 강원FC전 전반 추가시간 김대원의 강력한 페널티킥을 막아냈습니다.김동헌은 32라운드 강원전 후반 43분 골문 구석으로 향하는 김대원의 헤딩슛을 걷어냈습니다.팬 투표 가중치 환산 결과 구성윤은 61.1점(4천582표)을 받아 38.9점(3천275표)을 얻은 김동헌에게 앞섰습니다.구성윤에게는 상금 100만 원과 함께 트로피를 줍니다.연맹은 구성윤의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매에 쓸 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)