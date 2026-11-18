▲ 젠슨 황

엔비디아의 '젠슨 황'표 인공지능(AI) 산업 순환금융이 콜레트 크레스 임시 최고경영자(CEO) 체제에서 수술대에 올랐습니다.월가의 시장 분석가들 사이에서도 논란이 분분했던 순환금융 전략에 제동이 걸림에 따라 AI 산업의 '중앙은행' 역할을 해왔던 엔비디아의 역할에 변화가 생길 수 있다는 전망이 나옵니다.크레스 임시 CEO는 17일(현지시간) 엔비디아의 회계연도 3분기 실적발표 전화회의(콘퍼런스콜)에서 고객 금융지원에 관한 질문에 "지난 분기 동안 많은 상황이 변화했음을 고려해 지원 기업의 유형을 매우 면밀히 검토할 계획"이라고 답했습니다.그는 "향후 검토할 금융지원의 가장 중요한 부분은 토지, 전력, 건물 확보에 집중될 것"이라고 말해 칩 구매 자금 보증을 실제 데이터센터 구축의 기반이 되는 전력과 부지 지원으로 선회할 방침임을 시사했습니다.앞서 황 전 CEO는 자사 AI 칩을 구매할 여력이 부족한 네오클라우드 업체나 스타트업 등에 보증과 금융을 제공하고, 이들이 그 자금으로 다시 엔비디아 칩을 사들이는 순환금융 정책을 적극적으로 추진했습니다.시장에서 그 위험성을 지적하는 목소리에도 황 전 CEO는 "홈런을 칠 것이라는 사실을 아는 기업에 투자한다", "더 많이 투자하지 못한 것을 후회한다"며 자신의 선택을 옹호해왔습니다.크레스 임시 CEO의 이날 발언은 전임자 젠슨 황의 대표 정책을 앞으로는 좀 더 보수적으로 집행하겠다며 방향 선회에 나선 것으로 풀이됩니다.그는 이날 발표한 '최고재무책임자(CFO) 설명자료'에도 "우리의 약정은 네오클라우드 기업이 데이터센터 인프라 제품 구매를 위한 자금을 확보하고 관련 연산 용량이 구축·가동돼 당사의 승인을 받은 경우에만 효력이 발생한다"는 내용을 새롭게 추가했습니다.결국 건설이 지연되거나 차질을 빚을 경우에는 엔비디아가 관련 금융 보증을 해주지 않겠다는 말입니다.애널리스트의 관련 질문에 크레스 임시 CEO는 이러한 보증 효력 제한이 새로운 내용은 아니고 단지 명확성을 위해 추가한 것이라고 해명했으나, 황 전 CEO 퇴진 이후 재무 상황을 한층 보수적으로 재정비하려는 변화라는 평가가 나옵니다.크레스 임시 CEO는 젠슨 황의 퇴진 이전부터 이와 같은 순환금융 전략과 관련해 우려를 제기하는 등 의견 충돌을 보였던 것으로 알려졌습니다.다만 황 전 CEO도 지난 여름 회의에서 순환 금융의 규모가 지나친 것은 아닌지 걱정하며 회의를 소집해 크레스 CFO에게 "보고만 할 줄 아는 CFO"라고 질타한 것으로 알려졌다는 점에서 순환금융에 대한 입장을 바꿀 예정이었다는 관측도 있습니다.그럼에도 2분기 말에 1천85억 달러였던 엔비디아의 총보증액이 3분기 말에 1천180억 달러(약 157조 원)로 오히려 더 늘어난 것으로 나타났습니다.즉, 황 전 CEO 재임기에는 전략 변화가 뚜렷하게 드러나지 않았던 셈입니다.AI 산업의 중앙은행 역할을 했던 엔비디아가 이처럼 '짠물 경영'에 나서게 되면 네오클라우드 기업과 AI 스타트업의 자본지출(CapEx) 경쟁에도 함께 브레이크가 걸릴 가능성이 큽니다.이와 관련해 크레스 임시 CEO는 견실한 기존 고객사에 대한 지원은 계속 이어 나갈 것이라고 밝혔습니다.