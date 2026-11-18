▲ 전동킥보드 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

금융감독원은 오늘(18일) 전동킥보드 등을 이용해 고의로 사고를 내거나 음주운전 차량을 표적으로 삼는 자동차 보험사기가 발생하고 있다며 주의를 당부했습니다.금감원의 최근 기획조사에 따르면 A 씨는 전동킥보드를 이용해 주행 중인 차량에 고의로 접촉하는 수법으로 장기간 총 80차례 사고를 유발했습니다.A 씨는 주택가 골목길 등 운전자의 사각지대에서 대기하다가 차량이 진로를 변경하거나 골목을 빠져나오는 순간 전동킥보드를 부딪쳤고, 붐비는 곳에서 택시가 승객을 내려주기 위해 정차한 후 뒷문이 열리는 순간을 노려 차체 후미에 부딪히는 수법을 사용했습니다.충돌 직후 현장에서 현금 합의를 요구하거나, 합의가 성립되지 않으면 병원 진단서를 발급받아 보험사에 대인·대물 보험금을 청구했습니다.금감원은 자동차손해배상진흥원과 공조해 유사 사고가 반복되고, 특정 지역 및 야간 시간대에 사고가 집중되는 등 계획적 범행 정황을 확인하고 관할 경찰청에 수사 의뢰했습니다.대리운전 기사가 경미한 교통사고로 입원한 이후 대리운전을 계속하면서 허위 입원을 통해 합의금 등 보험금을 편취한 사례도 확인됐습니다.혐의자 상당수는 심야 시간에 운행을 반복하거나 입원 기간 중 상시로 대리운전을 한 정황이 있었으며, 특히 동일 혐의자가 반복적으로 허위 입원한 사례도 다수 있어 금감원은 이들 기사를 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 관할 경찰청에 통보했습니다.개인택시 기사들도 경미한 교통사고로 입원하고, 실제로는 입원 기간 정상 영업을 해 보험금을 편취한 것으로 확인됐습니다.조사 결과 택시 기사 B 씨는 경미한 교통사고로 4회에 걸쳐 총 23일간 입원하면서 이 중 14일간 총 36시간 영업했고, C 씨는 택시 영업 목적으로만 사용할 수 있는 유가보조금 카드를 입원 기간에 10회 이상 사용했습니다.금감원은 허위 입원 혐의는 보험사기방지 특별법 위반으로, 유가 보조금 부정 수급 혐의는 여객자동차 운수사업법 위반으로 각각 관할 경찰청에 통보했습니다.음주운전 차량을 노린 고의 충돌사고도 있었습니다.도로에서 음주운전이 의심되는 차량이 신호 위반 등 이상 주행을 하자 추격해 차선을 변경하는 순간 급가속해 고의로 충돌하거나, 고속도로에서 측면 사각지대까지 접근해 차선 변경 순간 사고를 유발하는 방식입니다.일부 혐의자는 그룹을 형성해 가해 차량 운전자나 피해 차량 운전자, 동승자로 역할을 바꿔가며 유사 사고를 냈고, 금감원은 사전에 조직적으로 범행을 공모하는 등 고의성을 확인해 혐의자들을 관할 경찰청에 보험사기 혐의로 통보했습니다.보험사기 유죄 선고를 받고 출소 후에도 동일한 수법으로 고의사고를 반복하는 재범자도 있으며, 금감원은 사고 이력과 과거 적발 내용을 대조해 고의사고를 반복한 혐의자 수십명을 수사기관에 수사 의뢰했습니다.금감원은 일부러 낸 사고가 의심되면 상대방과 합의 전 증거를 확보해야 한다고 강조했습니다.금감원은 고수익을 미끼로 한 비상식적인 보험사기 제안을 받거나 의심 사례를 알게 된 경우 보험사기 신고센터에 제보해달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)