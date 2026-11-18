▲ 이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 한중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석에게 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 "한중 간 전략적 협력 동반자 관계가 성숙하게 발전해 나가기 위해서는 한반도의 평화와 안정이 뒷받침돼야 한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(18일) 중국 선전에서 열린 3번째 한중정상회담에서 양국 관계자 전면 복원을 넘어 더욱 성숙한 전략적 협력 동반자 관계로 발전해야 한다면서, 이와 같이 말했습니다.그러면서, "한반도의 평화와 안정은 양국의 공동이익에 해당하는 만큼, 함께 노력해서 한반도 평화공존의 시대를 열어나가기를 바란다"고 강조했습니다.APEC 계기 북미 정상 간 대화 가능성이 제기되고, 내일(19일)로 예정된 미중러 정상회담을 앞두고 한반도 문제에 대한 중국 역할론이 부각되는 시점에 나온 발언이라 주목됩니다.이 대통령은 올해 1월 시 주석과의 정상회담에서도 "북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다"는 뜻을 전한 바 있습니다.이 대통령은 "지난해 이맘때 경주에서 (APEC을 계기로) 시 주석님과 만났던 기억이 생생하다. 당시 '경주의 나비가 선전으로 날아가 노래했으면 좋겠다'는 대화를 나눴는데, 그 바람대로 올해 선전 APEC에서 다시 뵙게 돼 기쁘다"며 "1년 전의 약속대로 한중 관계의 전면 복원 흐름은 공고히 자리를 잡았다"고 평가했습니다.이어 "우리 국민들도 일상에서 양국 관계의 발전 성과를 체감하고 있다"며 "올해 상반기 한중 교역액은 전년 동기 대비 50% 가까이 늘었고, 양국 간 인적교류도 2019년 이후 7년 만에 1천만 명을 돌파할 것으로 예상된다"고 소개했습니다.이 대통령은 "양국은 내년에 수교 35주년을 맞는다. 이 뜻깊은 계기를 양국관계 발전의 새로운 동력으로 만들도록 함께 노력했으면 좋겠다"고 부연했습니다.특히 "한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상 타결 발판으로 양국이 경제 분야에서 수평적, 호혜적 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가기를 희망한다"고 말했습니다.그러면서, "양국 간 인적·문화적 교류를 더욱 활성화하고, 판다 도입처럼 양국 국민 마음을 이어주는 일이 계속되도록 노력하면 좋겠다"고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 지난 1월 중국 베이징에서 열린 한중 정상회담에서 시 주석에게 판다 한 쌍을 대여해달라고 제안했고 이후 양측의 실무 협의가 진행되고 있습니다.(사진=연합뉴스)