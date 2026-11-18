▲ '방송영상 리더스 포럼' 종합토론 (왼쪽부터 공주대학교 배진아 교수, 스튜디오 S 윤윤선 PD, 시퀀스원 곽정환 대표, 한국방송통신대학교 이성민 교수, ㈜썸싱스페셜 황진우 대표)

이미지 확대하기

▲ 11월 13일 마지막 세미나에서 스튜디오S 윤윤선 PD가 드라마 '김부장'의 AI 활용 제작 사례를 발표하고 있다.

한국콘텐츠진흥원과 문화체육관광부가 급변하는 미디어 환경 속 방송영상산업의 위기를 진단하고, 미래의 생존전략을 고민하기 위해 머리를 맞댔습니다.콘진원은 지난 3월부터 11월까지 '방송영상 리더스 포럼'을 열고, "방송미디어 시장의 변화 속에서 지속가능한 성장을 논의하자"며 이같이 밝혔습니다.이번 포럼에서는 ▲방송영상산업의 법·제도적 변화 ▲방송영상 콘텐츠 투·융자 환경 ▲방송영상 제작생태계 보호방안 ▲뉴미디어 콘텐츠와 플랫폼 등 2026년 방송영상산업계의 주요 현안과 변화에 대응하기 위한 다양한 산업 의제를 다뤘습니다.특히 지난 11월 13일 스탠포드호텔에서 열린 마지막 세미나에서는 제작 현장의 혁신 사례 등을 공유하며 협력 방안을 모색했습니다.먼저 제작사 '스튜디오 S'가 SBS 드라마 <김부장>에 적용한 인공지능(AI) 기술 사례를 통해 현장에서 나타나고 있는 제작 방식의 변화와 지식재산(IP)의 확장 가능성을 조명했습니다.스튜디오 S 윤윤선 PD는 김부장 제작 사례를 발표하며 국내 영상 콘텐츠 제작사의 생존 전략에 대해 역설했습니다.스튜디오 S는 특히 AI 제작 효율화 사례를 제시하며, 국내 제작사의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 방안을 모색했다는 점에서 의미를 더했습니다.'방송영상 리더스 포럼'은 지난 2003년부터 문체부가 주관하고 콘진원이 운영해 온 포럼으로 방송영상산업의 주요 현안과 변화를 진단하고 발전 방향을 모색하는 소통창구 역할을 해왔습니다.콘진원 송진 정책연구본부장은 "미디어 환경과 방송영상 제작 환경의 변화는 기존 산업 구조의 전환을 요구하고 있다"라며 "앞으로도 문체부와 함께 논의 협업을 통해 주요 현안을 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔습니다.