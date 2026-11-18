▲ 제일런 브런슨

제일런 브런슨이 해결사로 나서며 미국프로농구(NBA) 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스의 승리를 이끌었습니다.브런슨은 오늘(18일) 캐나다 온타리오주 스코샤뱅크 아레나에서 열린 NBA 2026-2027 정규시즌 동부 콘퍼런스 토론토 랩터스와 원정 경기에서 3점 슛 4개를 포함해 31점을 기록했습니다.111-102로 승리한 뉴욕(8승 6패)은 토론토(5승 9패)를 상대로 15연승을 달성했습니다.토론토가 뉴욕을 이긴 것은 2023년 1월이 마지막이었습니다.브런슨은 4쿼터 종료 1분 23초를 남기고 102-102로 맞선 상황에서 칼앤서니 타운스의 패스를 받아 3점 슛을 꽂아 넣어 균형을 깼습니다.브런슨은 토론토의 자코비 월터가 플래그런트 파울을 저질러 얻은 자유투까지 성공, 뉴욕은 106-102로 달아나며 승리를 굳혔습니다.토론토는 팀의 주축인 커와이 레너드가 왼쪽 무릎 부상으로 출전하지 못했습니다.토론토는 레너드 없이 치른 12경기에서 3승 9패에 그쳤습니다.디트로이트 피스턴스는 샌안토니오 스퍼스의 12연승 행진에 제동을 걸었습니다.디트로이트는 텍사스주 프로스트 뱅크 센터에서 열린 원정경기에서 케이드 커닝햄(27점)과 대니스 젱킨스(25점)의 활약으로 샌안토니오를 105-93으로 제압했습니다.디트로이트는 지난 시즌 샌안토니오에 전패를 당했던 수모를 조금이나마 되갚아줬습니다.제일런 듀런, 덩컨 로빈슨, 아이재아 조가 줄줄이 부상으로 결장한 어려운 상황에서 디트로이트는 값진 승리를 일궈냈습니다.샌안토니오의 빅토르 웸반야마(25점·18리바운드)는 1쿼터에 공을 백보드에 맞힌 뒤 직접 잡아 덩크로 연결하는 묘기를 보여줬지만, 팀의 연승 행진을 이어가지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)