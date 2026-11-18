김태호 PD와 디즈니+와 손잡고 연애 프로그램과 스포츠 예능을 제작할 예정이라는 계획을 밝혔다.



18일 오전 서울 여의도의 한 호텔에서 열린 '2026년 디즈니+ 미디어데이' 행사에 참석한 김태호 PD는 디즈니+와의 협업에 대해

"디즈니+로부터 20대 시청자들이 함께할 수 있는 형태의 콘텐츠를 만들어보자는 제안을 받았다"라고 언급했다.



김태호 PD는 연애 프로그램에 도전한다고 밝혔다. 그는 "여행이라는 코드와 여행에서 설렐 수 있는 감정을 넣어서, 기존의 연프와 다른 콘텐츠가 나오지 않을까 하는 기대가 있다"고 전했다.



이어 "사랑을 위한 여행이 아닌, 여행을 하면서 사랑에 빠질 수 있는지를 생각했다. 불편하고 어려운 환경에서 진심과 의심 등 감정을 확인하는 콘텐츠에 대해 얘기했더니 디즈니+ 측에서도 재밌겠다고 하더라. 지금 열심히 구체화하고 있다. 내후년쯤에는 스포츠 예능도 같이 고민하는 상황"이라고 신규 프로그램 진행 상황을 밝혔다.



김태호 PD는 "지금은 가족 수대로 각자의 디바이스를 가지고 있고, 본인의 취향에 맞는 콘텐츠를 찾아가고 있다. 시청자들의 소비형태를 보면 폭이 넓기보다는 깊이를 보고 있다. 얼마나 더 충성도 있게 좋아할 만한 콘텐츠를 만들어가는가에 중요하다"면서 "대중적인 것을 만드는 게 맞는지 엣지 있게 만드는 게 맞는지에 대해 고민하고 있다. 일방향으로 만들 때는 저희가 정답이라고 착각하면서 만들었는데, 요즘은 피드백이 너무 중요한 요소가 되고 있다. 시청자들의 수준도 예전보다 높아져서, 설렁설렁 만들면 안 되겠다고 생각한다"고 변화한 트렌드로 인해 생기는 고민을 드러내기도 했다.



디즈니+는 한국 진출 5주년을 기념한 이번 미디어 데이에서 향후 신규 라인업과 콘텐츠 제작 방향에 대해 소개했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)