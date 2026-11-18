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배우 송혜교가 오는 12월 11일 시리즈 '천천히 강렬하게'로 넷플릭스에 귀환한다.'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다.극 중 궂은일을 마다하지 않던 민자는 음반 산업에서 기회를 발견하고 신입 모찌(매니저)로 뛰어든다. 송혜교는 가수의 재능을 단번에 알아보는 눈빛과 제 판단을 밀어붙이는 말투로 민자의 승부 감각을 살려낼 예정이다. 먹고살기 위해 익힌 눈치가 사람을 움직이는 배짱으로 이어지는 과정을 연기력으로 표현한다.그 배짱은 민자로 분한 송혜교의 새로운 얼굴에서도 느껴진다. 짧게 자른 머리와 꾸밈없는 옷차림에 상대를 똑바로 보는 눈빛이 더해져 민자의 단단한 인상이 살아난다. 차림새부터 움직임까지 달라진 송혜교의 모습은 그 시대를 온몸으로 살아갈 민자를 기대하게 한다.민자의 당찬 기세는 송혜교만의 생동감 넘치는 표정으로도 드러날 전망이다. 민자는 자신이 맡은 가수가 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 무대 뒤에서 고개 숙이는 일도 마다하지 않는 인물. 속을 눌러 삼키다가도 가수 앞에서는 당당하게 힘을 북돋우는 민자의 마음을 송혜교가 어떤 표정과 말투로 전할지 궁금해진다.송혜교와 공유, 김설현의 앙상블도 관전 포인트다. 소꿉친구 동구(공유 분)와는 말하지 않아도 통하는 우정을 그리며 민희(김설현 분)와는 같은 성공을 꿈꾸는 매니저와 가수로 얽힌다. 오랜 친구 앞에서의 편안함부터 재능을 믿고 밀어주는 가수를 향한 애증까지, 상대에 따라 달라지는 송혜교의 연기에 관심이 모아진다.노희경 작가와의 재회도 반갑다. 송혜교는 '그들이 사는 세상'과 '그 겨울, 바람이 분다'에서 노희경 작가가 써 내려간 인물의 말과 그 안에 감춘 속내를 섬세하게 살려냈다. 약 13년 만의 세 번째 만남이 어떤 시너지를 낼지 주목할 만하다.최근작 '더 글로리'와 영화 '검은 수녀들'에서 섬세한 연기력을 뽐낸 송혜교는 '천천히 강렬하게'에서 낯선 음반판에 뛰어든 민자의 여정을 이끈다. 부딪치며 배워가는 시간은 차근차근 쌓고, 자신이 알아본 가수의 무대를 책임지는 순간에는 강렬한 힘을 실을 예정이다.'천천히 강렬하게'는 12월 11일 파트1을 시작으로 12월 18일 파트2, 12월 25일 파트3을 순차 공개한다.<사진설명: 송혜교 '천천히 강렬하게' 스틸 이미지(사진제공:넷플릭스)>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)