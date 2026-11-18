▲ 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에 출석하고 있다.

12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고 받았습니다.서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진)는 오늘(18일) 오후 내란중요임무종사 혐의로 기소된 추 시장에게 무죄를 선고했습니다.비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장은 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해 달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 여러 차례 변경하며 국회 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그러나 1심 재판부는 추 시장의 혐의가 합리적으로 증명되지 않았고, 내란 행위가 인정되지 않는다고 판단했습니다.앞서 특검은 추 시장이 윤석열 전 대통령이 일으킨 내란에서 국회 계엄 해제 의결을 막는 임무를 적극적으로 수행했다며, 추 시장에게 징역 20년을 구형했습니다.(사진=연합뉴스)