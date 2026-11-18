▲ 수원 삼성 김민우

프로축구 K리그2 수원 삼성의 미드필더 김민우(24)가 개인 통산 두 번째로 K리그 '이달의 딜리버리'를 수상했습니다.한국프로축구연맹은 오늘(18일) "김민우가 2026시즌 10월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상했다"고 알렸습니다.'이달의 딜리버리는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 '베스트 3' 어시스트를 추린 뒤 팬 투표로 수상자 1명을 선정해 주는 상으로, 올해 신설됐습니다.김민우는 올 시즌 2∼3월에 초대 수상자로 이름을 올린 데 이어 처음으로 2회 수상 선수가 됐습니다.10월 후보는 K리그1의 문선민(서울), 조현택(울산), 카림(강원), 그리고 K리그2의 김민우, 가브리엘(용인), 미란징야(전남)였습니다.김민우는 10월 11일 안산 그리너스와의 K리그2 2026 28라운드 홈 경기 전반 2분에 루이스의 선제골을 도와 후보가 됐습니다.당시 김민우가 중앙선 부근에서 페널티지역 안으로 길게 띄운 공을 루이스가 가슴으로 떨어뜨린 뒤 골문 정면에서 오른발로 차 넣었습니다.루이스는 이 골을 시작으로 해트트릭을 달성했고, 수원은 4-1로 이겼습니다.김민우는 팬 투표에서 총 6천256표를 얻어 이달의 딜리버리 10월 수상자로 뽑혔습니다.김민우에게는 상금 100만 원과 트로피가 수여됩니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)