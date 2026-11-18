법학적성시험, LEET 만점자 이진우 씨가 대학수학능력시험에서 인공지능, AI를 쓴 것 아니냐는 의혹 등으로 고발됐습니다.



오늘(18일) 오전 서울 관악경찰서엔 이 씨의 공무집행방해, 업무방해 혐의를 확인해 달라는 취지의 고발장이 접수됐습니다.



'새로운 미래를 위한 청년 변호사 모임'을 대표해 법무법인 민의 방민우 변호사가 낸 것으로 이 씨가 올해 만점을 받은 LEET뿐 아니라 그가 작년에 치른 2026학년도 수능 이력도 함께 수사가 이뤄져야 한다는 내용이 담겼습니다.



법률사무소 이유의 박은선 변호사도 오전 10시쯤, 서울경찰청에 고발장을 냈습니다.



이 씨에 대한 공무집행방해죄 수사와 더불어 이 씨가 부정행위를 저질렀다면 학습법을 담은 도서 출판 행위 역시 사기에 해당할 수 있다며 수사가 필요하단 내용이 고발장에 담긴 것으로 알려졌습니다.



앞서 이 씨는 자신의 학습법을 담은 '브레인 악셀'이란 제목의 책을 펴낸 바 있습니다.



관련 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 입시업체 시대인재는 이 씨와 맺었던 '브레인코치' 계약을 해지하기로 결정했습니다.



시대인재는 "시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다"고 그 이유를 설명했습니다.



이진우 씨는 한 입시업체 주관으로 내일 2027학년도 수능 국어 문제지가 공개되는 대로 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 공언한 상탭니다.



공개 검증을 통해 대중의 의혹을 정면 돌파하겠다는 취지인데, 이 씨는 언론 인터뷰에서 수사가 이뤄진다면 적극 응하겠단 입장을 내놓기도 했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)