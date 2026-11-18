▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 18일(현지시간) 필리핀 마닐라 대통령궁에서 정상회담을 위해 만나 악수하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 18일 필리핀 마닐라에서 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 정상회담을 갖고 남중국해 상황에 대해 우려하지 않는다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 마닐라 대통령궁에서 마르코스 대통령과 만나 양국 동맹 관계가 그 어느 때보다 굳건하다면서 이렇게 말했습니다.트럼프 대통령은 미국이 필리핀과 방위 협력을 확대하고 있으며, 원자력 분야에서도 "큰일"을 추진할 가능성이 있다고 말했습니다.또 필리핀이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에서도 자연스러운 파트너가 될 것이라고 언급했습니다.트럼프 대통령은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 마지막 날인 전날 저녁 현지에 도착해 미국·일본·호주·인도 4개국 쿼드 정상회담, 아세안 정상들과 특별회의 등의 일정을 소화했습니다.이날 오후 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담이 열리는 중국 선전으로 이동해 내일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 가세하는 사상 첫 미중러 정상회담을 가집니다.이와 관련해 트럼프 대통령은 "나는 시 주석의 초청을 받은 손님이다. 도착할 때 꽤 성대한 환영이 있을 것이라고 들었다"며 "아주 멋진 일이 될 것"이라고 말했습니다.2022년 집권한 마르코스 대통령은 미국과 밀착하면서 미국이 그리는 인도·태평양 대중국 포위망의 선봉 역할을 자임하고 있습니다.특히 남중국해에서 중국의 압박에 대항하기 위해 미국의 첨단 미사일 시스템 등 방위장비를 자국에 배치하고 미국을 비롯한 서방 국가들과 대규모 연합훈련을 실시하는 등 미국과 군사협력을 대폭 강화하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)