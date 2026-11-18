▲ 마운자로

식품의약품안전처는 치료용 의약품의 국내 휴대 반입 허용으로 비만약 마운자로 등의 원정 처방이 급증할 것이라는 우려와 관련해 반복 반입은 자가 치료 목적에 부합하지 않는다고 오늘(18일) 밝혔습니다.식약처는 반입량이 6병 혹은 3개월 복용량이라는 기준치를 초과하거나 의약품을 반복 반입할 경우 관련 법령에 따라 통관이 보류될 수 있다고 설명했습니다.관세청은 출입국 빈도, 최근 검사 이력, 해외 결제 이력 등을 종합적으로 고려해 반복 반입 여부를 판단할 예정이라고 전했습니다.식약처는 외국에서 가져온 의약품의 국내 재판매를 차단하기 위해 온라인 등에서 집중 단속을 진행하고, 불법행위를 인지하면 식약처 특별사법경찰 등을 활용해 엄격한 처벌을 가할 예정이라고 덧붙였습니다.해외에서 가져온 의약품은 부작용 등으로 피해가 발생해도 법적 보호가 어렵다는 점도 강조했습니다.약사법상 국내에서 제조되거나 수입 허가를 받은 의약품만 피해 구제가 가능하며 휴대 반입 의약품은 피해가 발생해도 법적 보호가 어려울 수 있으므로 필요한 경우에만 제한적으로 해외에서 처방·구매해야 한다고 당부했습니다.해외에서 의약품을 처방받을 때는 보관 조건을 명확히 안내받아야 한다고 전했습니다.식약처와 관세청은 지난 12일부터 해외에서 정상적으로 구매한 글루카곤 유사 펩타이드-1 계열 비만치료제 등 자가 치료용 의약품의 국내 휴대 반입을 허용했습니다.국내보다 마운자로 가격이 훨씬 저렴한 일본과 중국 등지에서 비만약을 처방받아 반입하는 사례가 늘어날 것이라는 우려가 나오고 있습니다.