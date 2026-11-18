▲ 알래스카주 연방 상원의원 당선된 민주당 메리 펠톨라 후보

미 알래스카주 연방 상원의원 선거에서 민주당 후보가 접전 끝에 공화당 소속 현직 상원의원을 꺾고 승리했습니다.AP 통신은 17일(현지시간) 지난 3일 치러진 알래스카주 상원 선거 개표에서 민주당 메리 펠톨라 후보가 공화당 현직 상원의원인 댄 설리번 후보를 꺾었다고 보도했습니다.펠톨라 후보는 알래스카 원주민으로, 지난 2022년 알래스카 원주민 중에서는 처음으로 연방 하원으로 당선돼 연방 의회에 입성한 바 있습니다.알래스카는 이번 미국 중간선거에서 연방 상원의원 당선자 결과가 가장 마지막으로 결정된 지역입니다.펠톨라 후보의 승리로 민주당은 상원에서 56석을 차지하게 됐습니다.민주당은 이번 중간선거에서 상원 의석 9곳을 공화당으로부터 빼앗았습니다.공화당 의석은 53석에서 44석으로 줄게 됐습니다.알래스카주는 1968년 이후 미 대선에서 60년 가까이 공화당 후보를 지지해왔고, 2석인 연방 상원의원 자리도 공화당이 거의 독식해 전통적인 '레드 스테이트' 지역으로 분류돼왔습니다.알래스카에서 민주당 상원의원이 탄생한 건 2008년 이후 18년 만입니다.도널드 트럼프 미 대통령은 알래스카를 찾아가 공화당 후보 지원 유세를 하는가 하면, 설리번 후보와 동명이인인 다른 인물이 출마한 것을 두고 '선거 사기'로 주장하며 펠톨라 후보의 사퇴와 기소를 요구한 바 있습니다.(사진=게티이미지)