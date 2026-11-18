▲ 선수들과 작별 인사하는 포체티노

미국 축구대표팀이 크리스천 풀리식의 바이시클킥 골을 앞세워 맨체스터 유나이티드(맨유·잉글랜드)로 떠나는 마우리시오 포체티노 감독의 고별전을 승리로 장식했습니다.미국은 오늘 미국 오하이오주 신시내티의 TQL 스타디움에서 열린 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 2차전에서 아이티를 2-0으로 꺾었습니다.14일 1차전에서 6-0으로 대승한 미국은 합계 8-0으로 승리했습니다.내년 3월 미국 로스앤젤레스에서 4개 팀이 겨루는 네이션스리그 파이널스행 티켓을 거머쥐었습니다.맨유 사령탑으로 자리를 옮기는 포체티노 감독이 미국 대표팀을 지휘한 마지막 경기였습니다.전반 25분 만에 풀리식이 선제 결승 골을 터뜨렸습니다.웨스턴 매케니가 띄워준 크로스를 풀리식이 환상적인 바이시클킥으로 연결했고, 공은 골대를 맞고 들어갔습니다.아이티와 두 경기에서 3골을 넣은 풀리식은 미국 대표팀 통산 득점을 36골로 늘렸습니다.풀리식은 후반 20분 교체됐습니다.전반 43분에는 18세 공격수 줄리언 홀이 매케니의 패스를 받아 아이티 골키퍼 알렉상드르 피에르를 넘기는 슈팅으로 추가 골을 뽑았습니다.'영건'으로 주목받는 홀은 A매치 6경기에서 5골째를 기록했습니다.포체티노 감독은 2만 4천 명의 관중으로부터 따뜻한 박수를 받으며 2년간의 미국 대표팀 생활을 마무리했습니다.54세의 아르헨티나 출신 포체티노 감독은 마이클 캐릭의 후임으로 맨유 감독직을 맡기로 합의했습니다.미국 대표팀은 포체티노 감독 체제에서 23승 2무 12패를 기록했습니다.2026 북중미 월드컵에서는 16강에 올라 벨기에에 1-4로 져 탈락했습니다.'포체티노 사단'도 맨유로 향합니다.토니 히메네스 골키퍼 코치, 헤수스 페레스 수석코치, 포체티노 감독의 아들인 세바스티아노 포체티노 피지컬 코치는 이미 아이티와 1차전이 끝난 뒤 맨체스터로 이동했습니다.미겔 다고스티노 코치, 실비아 투야 비냐스 피지컬 코치, 앨릭스 스콧 분석관은 이날 2차전까지 미국 대표팀과 함께한 뒤 포체티노 감독과 함께 맨체스터로 갑니다.한국 시간으로 23일 오전 1시 30분 킥오프하는 리버풀과 원정 경기가 포체티노 감독의 맨유 데뷔전입니다.미국축구협회는 새 감독 찾기에 나섭니다.AP 통신은 포체티노 감독이 16일 취재진과 만난 자리에서 미국축구협회가 제안할 수 있다면 페프 과르디올라 감독이 자신의 후임이 돼야 한다고 말했다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)