▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한ㆍ중 정상회담에서 악수하고 있다.

시진핑 중국 국가주석은 이재명 대통령과 만나 "중국은 한국과 소통과 조율을 강화하고 글로벌 상업망·공급망의 안정을 수호하며 글로벌 거버넌스 체제를 구축하겠다"고 말했습니다.시 주석은 이날(18일) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 가진 이 대통령과의 한중 정상회담에서 "국제정세가 급변하고 있지만, 양국은 모두 다자주의와 자유무역의 수혜자"라며 이같이 언급했습니다.이어 "중한 양국은 가까운 친선적인 이웃이고 전략적 협력 동반자"라며 "양국의 국가 상황은 다르지만, 국민을 위해 행복을 추구한다는 목표는 같다"고 했습니다.시 주석은 "내년은 중한 수교 35주년"이라며 "이를 계기로 미래를 함께 계획하며 양국 관계의 건강하고 안정적인 발전을 추진하겠다"고 밝혔습니다.시 주석은 또 지난해 경주 APEC 정상회의의 바통을 올해 선전이 이어받은 것과 관련해서는 "작년 경주 회의의 성과에 기반을 두고 아시아·태평양 지역 FTA(자유무역협정)와 아태 공동체 건설을 추진하며 지역의 평화와 발전에 기여하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)