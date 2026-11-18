▲ 리트 만점자 이진우

법학적성시험 만점자 이진우 씨가 대학수학능력시험에서 생성형 인공지능으로 부정행위를 한 것이 아니냐는 의혹을 받다 오늘(18일) 연이어 고발당했습니다.법무법인 민의 방민우 변호사는 새로운 미래를 위한 청년 변호사 모임을 대표해 이 씨의 공무집행방해와 업무방해 혐의를 확인해달라는 고발장을 오늘 오전 11시 45분쯤 관악경찰서에 제출했습니다.올해 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위가 드러나다 이진우 씨에게도 인공지능 등을 활용해 시험을 치른 것이 아니냐는 의혹이 확산했습니다.고발장에는 이 씨가 올해 만점받은 법학적성시험뿐 아니라 그가 작년에 치른 2026학년도 수능 이력도 함께 수사돼야 한다는 내용이 담겼습니다.이는 고려대 커뮤니티에 이 씨 추정 인물이 수능 직전 과학칼럼을 쓰는 데 도움이 필요하다며 생명과학2 과목 과외를 구하는 글이 게시돼 응했다는 사연이 올라온 데 따른 것입니다.해당 글 작성자는 당시 1시간가량 과외를 해줬는데, 도움을 청한 남성이 유전자 구조와 염기서열 등 개념을 거의 몰랐다고 주장했습니다.마침 과외비로 3만 원을 송금한 남성의 계좌상 이름이 이 씨의 개명 전 이름과 같아 그가 수능 직전에 과외받은 것이 아니냐는 의혹이 나왔습니다.이 씨가 소셜미디어에 공개한 2026학년도 수능 성적 증명서를 보면 생명과학2 한 문제를 틀렸을 뿐 나머지 과목은 모두 맞혔습니다.과외받은 남성이 실제 이 씨라면 기본 개념도 몰랐던 이가 며칠 뒤 고득점을 달성한 게 되는 셈입니다.학생들은 그가 인공지능에 시험 문제를 설명할 방법을 당시 과외로 배운 것이 아니냐는 의심도 내놓고 있습니다.법률사무소 이유의 박은선 변호사도 오늘 오전 10시쯤 서울경찰청에 이진우 씨의 공무집행방해와 사기 혐의를 수사해달라는 고발장을 냈습니다.박 변호사는 이 씨가 정말 부정행위를 저질렀다면 학습법을 담은 도서 출판과 광고, 판매 등도 사기 행위라며 수사가 필요하다고 주장했습니다.그는 교사 출신으로 과거 서울시교육청 감사관실에서 숙명여고 시험지 유출 사건을 검토한 경험이 있다며 이 씨와 당시 사건의 유사성이 있다고도 했습니다.해당 사건의 재판부는 각종 정황 증거를 토대로 빼돌린 답안으로 시험을 치렀다는 혐의에 대해 유죄를 인정한 바 있습니다.박 변호사는 소셜미디어를 통해 이 씨를 상대로 한 집단 손해배상소송 청구인단도 모집한다고 밝혔습니다.이진우 씨는 한 입시업체 주관으로 내일 치러지는 2027학년도 수능 국어 문제지가 공개되는 대로 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 밝힌 상태입니다.공개 검증을 통해 대중의 의혹을 실력으로 정면 돌파하겠다는 취지입니다.이 같은 해명에도 관련 논란이 커지자 입시업체 시대인재는 이 씨와 브레인코치 계약을 해지하기로 했습니다.시대인재 관계자는 시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다고 설명했습니다.이 씨가 처음으로 수능에 응시한 건 2013년입니다.그는 당시 전 영역에서 6에서 8등급의 낮은 성적을 받았다고 밝혔습니다.2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았습니다.하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십 킬로미터를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장하고 있습니다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼습니다.그는 이 같은 성적 상승의 비결을 담은 책을 출판해 시중에 판매 중입니다.