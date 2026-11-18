▲ 수원지방중대범죄수사청

사탕 봉지에 1만 2천여 명이 동시에 투약할 수 있는 분량의 필로폰을 숨겨 국내로 밀수한 50대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌습니다.수원지방중대범죄수사청 마약합동수사과는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 A 씨를 오늘(18일) 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 5월 24일부터 25일까지 캐나다에서 발송된 필로폰 약 376ｇ을 국제등기우편을 통해 3차례에 걸쳐 국내로 밀수한 혐의를 받습니다.밀수한 필로폰은 시가 1억5천여만 원 상당으로, 약 1만 2천500명이 동시에 투약할 수 있는 분량입니다.A 씨는 텔레그램에서 투약할 마약을 구매하며 알게 된 마약 조직 공급책과 범행을 공모한 뒤 필로폰을 사탕 봉지에 숨겨 일반 제품처럼 위장해 들여왔습니다.그는 이후 통관 과정에서 인천공항세관에 의해 밀수 범행이 적발된 사실을 파악하고 잠적했습니다.수사에 착수한 마약합동수사과는 그가 과거 해당 마약 조직의 운반책으로도 활동한 정황을 포착하고 추적 끝에 검거했습니다.마약합동수사과는 전국 지방중수청 중 유일한 마약류 합동수사 전담 부서로 종전 수원지검 마약합수본의 뒤를 이어 신설된 조직입니다.중수청, 경찰, 출입국·외국인정책본부, 관세청 등이 참여한 43명 규모로 마약 관련 범죄에 대응하고 있습니다.(사진=연합뉴스)