▲ 지스타 2025

국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2026'이 19일부터 22일까지 부산 해운대구 벡스코 등지에서 열립니다.지스타는 한국게임산업협회가 주최하고, 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 주관합니다.올해 지스타는 국내 주요 게임사·해외 대형 게임사·국내외 인디게임 개발사의 참여를 대폭 확대했습니다.특히 기존 신작 전시 중심에서 벗어나 인공지능(AI), 애니메이션, 영화, 모빌리티 등 다양한 산업과 결합해 외연을 확장했습니다.3년 만에 열리는 대형 e스포츠 빅 매치를 비롯해 국제 게임 콘퍼런스(G-CON), 게임 코스프레 시상식(어워즈) 등도 열립니다.전시는 한국, 유럽, 중국, 일본 등 총 41개 국 1천237개 사, 3천445개 부스 규모로 운영됩니다.'크랙', '크래프톤', '호요버스', '구글플레이', '웹젠', '팀42' 등 대형 게임사가 참가하고 해외 대형 게임사와 역대 최대 규모(106개사)의 인디게임이 참여하는 '지스타 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시' 전시 공간, 스팀(Steam) 특별 페이지 및 라이브 쇼케이스 온라인 특설무대가 마련됩니다.부산지역 우수 게임 기업들도 55개 부스 규모의 '부산공동관'을 꾸려 글로벌 시장 진출을 모색합니다.관람객 밀집도를 낮추기 위해 입장 시간은 1부(오전 10시)와 2부(낮 12시)로 나누고, 현장 예매 없이 100% 사전 온라인 예매로만 운영합니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)