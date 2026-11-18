▲ 이스라엘의 네타냐후 총리

이스라엘 크네세트(의회)가 현지시간 17일 자국 과도정부를 이끄는 베냐민 네타냐후 총리의 반대 진영 인물을 새 의장으로 선출했습니다.이날 투표에서 지난달 총선 이후 네타냐후 총리를 제치고 연정 구성권을 부여받은 가디 아이젠코트가 대표로 있는 야샤르당 소속 마탄 카하나 의원이 전체 120명 가운데 과반인 66명의 표를 얻었습니다.네타냐후 총리의 리쿠드당이 후보로 내세운 오피르 카츠 의원은 52표를 얻는 데 그쳤습니다.실각 위기에 몰린 네타냐후 총리에게 또 한 번의 타격이 될 것으로 보입니다.의회 의장은 의사일정을 정하고, 제안된 법안에 대한 토론과 표결을 앞당기거나 연기할 수 있다는 점에서 상당한 영향력을 지닌 직책입니다.이에 따라 아이젠코트가 아랍계 정당들의 지지를 확보한다면 정부 구성 전에도 네타냐후의 입법 과제에 심각한 타격을 안길 수 있다는 분석도 나옵니다.전직 특수부대 군인 출신인 54세의 카나하는 이날 표결 직후 연설에서 "인종, 종교, 성별과 관계없이 모두를 위한 의장이 되겠다"고 밝혔습니다.지난달 총선에서 네타냐후 진영과 아이젠코트 진영 모두 의회 과반인 61석 확보에 실패했습니다.그러나 아이젠코트가 주도하는 야권은 양 진영에 속하지 않은 아랍계 정당들의 지지를 얻어 네타냐후 총리가 주도하는 우파 연대를 제치고 먼저 정부를 구성할 권한을 부여받았습니다.아이젠코트가 내달 정해진 시한까지 연정 구성에 실패할 경우 대통령은 다른 후보에게 연정 구성 권한을 넘기거나 의회를 해산하고 재선거를 치르도록 할 수 있습니다.