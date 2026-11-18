▲ 또 깜짝 발언 "김정은 만날 수도, 시진핑에 달려"

김정은 북한 국무위원장이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담할 수도 있다는 크렘린궁의 발표를 근거로, 일부 전문가들은 북미 정상회담 성사 가능성이 커졌다는 관측을 내놨습니다.미국 국가정보국 북한 담당 부조정관을 지낸 시드니 사일러 전략국제문제연구소(CSIS) 선임 고문은 현지시간 17일 로이터통신에 푸틴 대통령과 김 위원장이 "회담할 것이라고 확신하지 않았다면 (크렘린궁이) 그런 말을 하지 않았을 것"이라며 "뭔가 진행되고 있다고 상당히 확신한다"고 말했습니다.크렘린궁의 전날 발표는 푸틴 대통령이 모스크바에서 김 위원장의 최측근으로 알려진 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서를 만난 가운데 나왔습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 북러 정상회담에 대한 관영 타스통신의 질문에 "그(김 위원장)가 APEC 정상회의에 참석한다면 물론이다"고 답했습니다.크렘린궁 발표에 주목한 사일러 고문의 언급은 김 위원장이 북러 회담을 위해 중국 선전을 찾을 경우 자연스럽게 북미회담으로 이어지는 시나리오를 거론한 것으로 풀이됩니다.홉킨스-난징 중미연구센터의 존 델러리 교수도 로이터에 "(북미 회담을 시사하는) 작은 징후들이 있었다"며 "김정은이 선전에 간다면 그는 도널드 트럼프와 대화할 것"으로 전망했습니다.델러리 교수가 언급한 '작은 징후들'은 최근 북한 당국자들이 중국과 러시아를 잇달아 방문하고, 중국 대표단이 평양을 방문한 사실과 김 위원장이 지난달 북중 접경지 단둥을 방문한 것을 두고 한 말입니다.그는 김 위원장이 APEC에 참석할 경우 트럼프 1기 때인 2018년 싱가포르 회담 당시와 마찬가지로 중국이 제공하는 중국국제항공 전용기를 타고 선전으로 이동할 것으로 예상했습니다.트럼프 대통령은 전날 필리핀 마닐라에서 쿼드(Quad, 미국·일본·호주·인도 안보 협력체) 정상들과 만난 자리에서 취재진으로부터 '김 위원장이 (중국에) 오느냐'는 질문을 받자 "그도 그렇게 하고 싶어 한다"며 "어떻게 될지 지켜보자"고 답했습니다.김 위원장의 정상회의 참석 가능성과 관련, APEC 사무국은 중국과 중국의 초청 인사들에 관한 정보가 없다고 밝혔습니다.중국 외교부는 정례 브리핑에서 김 위원장이 APEC 정상회의에 초청됐는지에 대한 질문에 공유할 정보가 없다고 답했습니다.현재까지 회담이 열릴 것이라는 뚜렷한 조짐은 나타나지 않고 있으며, 실제 성사될 가능성을 회의적으로 보는 시각도 적지 않다고 로이터는 전했습니다.경남대학교 극동문제연구소 김동엽 교수는 미국이 회담의 대가로 "(대북) 제재를 해제하겠다고 제안한다고 가정해 보자. 그러나 제재는 이미 효과를 발휘하지 못하고 있다. 김정은이 얻을 것은 아무것도 없다. 그가 왜 굳이 가서 잠재적인 불확실성에 자신을 노출하겠나"라고 반문했습니다.김 교수는 크렘린궁의 발표에 대해서도 북미 회담 가능성에 관한 것이 아니라, 러시아가 북한에 영향력을 갖고 있음을 과시하려는 '허세'에 가깝다고 지적했습니다.그럼에도 북미 정상회담이 전격 성사될 경우 트럼프 대통령으로선 "단순한 관계 구축"을 목표로 삼을 것으로 보인다고 사일러 고문은 내다봤습니다.퇴임을 2년여 앞두고 자신의 정치적 유산을 남기려는 행보라는 것입니다.김 위원장이 실질적 결과보다는 상징적 성격이 강할 트럼프 대통령과의 회담에 응할 유인으로는 '핵 보유국 지위'를 인정받는 첫걸음으로 여길 수 있기 때문이라고 사일러 고문은 분석했습니다.그는 "그것이 하루아침에 이뤄지지는 않겠지만, 궁극적으로 김정은은 세계가 북한을 핵 보유국으로 받아들이도록 끈질기게 압박"하려 할 것이라고 예상했습니다.패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아태평양 안보석좌는 북미 회담이 성사되더라도 "북한이 정말 핵 프로그램 속도를 늦출까. 북한이 정말 우리를 신뢰할까. 그렇지 않다고 본다"며 김 위원장은 자신이 "(미중러) 3대 강국 지도자들과 같은 위치에 서는 것"과 "자신의 핵무기 프로그램에 대한 정당성을 확보하는 것"이 목표일 것이라고 봤습니다.일라이 래트너 전 국방부 인도·태평양 담당 차관보는 "어떤 방식으로든 북한을 핵 보유국으로 인정하는 것은 역내 안보와 핵 비확산, 확장 억제에 엄청난 영향을 미친다"며 "트럼프 행정부가 서울을 배제한 채 평양과 어떤 합의를 체결하거나 외교를 추진한다면, 그 자체로 또 다른 문제가 발생할 수 있다"고 우려했습니다.한국 입장에서도 북미 회담의 성사가 "자신들은 배제되고 회담 의제에 무엇이 포함될지 알지 못하는 상황"에 대한 우려와, "워싱턴이 먼저 얼음을 깨고 대화의 물꼬를 터주기를" 원하는 이재명 정부의 바람이 교차한다고 크로닌 석좌는 짚었습니다.트럼프 대통령의 선전 체류 기간 최대 이벤트로 꼽히는 시진핑 중국 국가주석 및 푸틴 대통령과의 19일 정상회담은 각기 다른 노림수에 모종의 합의 도출은 어려우며, 한국을 비롯한 아시아 동맹국 입장에선 리스크가 될 수 있다는 분석이 제기됐습니다.앤드루 피크 전 백악관 국가안보회의(NSC) 유럽·러시아 담당 선임국장은 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 기고에서 "미국 대통령은 (미중러 회담에서) 분명히 이란 문제를 제기할 것"이라며 "합의가 없더라도 시진핑과 푸틴이 트럼프와 이란 문제를 논의하는 모습은 테헤란에 불안감을 조성"할 가능성이 크다고 관측했습니다.그는 "트럼프는 우크라이나 문제도 제기할 수 있다"며 향후 유럽까지 포함해 진행될 다자 체제의 "우크라이나 협상에 중국을 포함하는 선례를 만드는 것은 여전히 유용"하다고 짚었습니다.트럼프 대통령이 애초 미중러 회담의 의제로 거론했던 핵 군축의 경우 중국의 거부감 때문에 실질적 성과로 이어지기 어려우며, "푸틴으로서도 시진핑을 협상 테이블로 끌어들일 유인이 거의 없다"고 알릭산드라 머린 애틀랜틱카운슬 부국장은 지적했습니다.시 주석 입장에선 이번 미중러 회담이 "전례 없는 네 번째 임기를 부여할 가능성이 있는 내년 당대회를 앞두고 가능한 한 많은 정치적 자산을 축적"하는 게 목적이며, 정해진 각본에 따라 돌발변수 없이 "좋은 보여주기식 행사"를 치르는 게 성공이라고 멜러니 하트 애틀랜틱카운슬 선임국장은 분석했습니다.존 허브스트 전 우크라이나 주재 미국 대사는 "푸틴이 3자 회담을 제안한 목적은 강대국들이 '약소국'의 운명을 결정하는 얄타 회담과 유사한 환경을 조성하는 것"이라며 "푸틴은 트럼프가 우크라이나에 계속 압력을 가하도록 유도하기 위해 시진핑의 지지를 얻고자 한다"고 말했습니다.이번 회담이 약소국의 운명을 강대국이 결정짓는 '제2의 얄타 회담'으로 흐를 경우 미국이 중단한 무기 판매에 대한 대만의 우려, 러시아와 중국의 연대에 대한 일본의 우려, 북한의 핵전력 증강과 북러 관계 강화에 대한 한국의 우려, 남중국해 분쟁에 대한 필리핀의 우려를 자극할 것이라고 릭 회네 애틀랜틱카운슬 선임연구원은 전망했습니다.