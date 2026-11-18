▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 18일 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 국무회의에서 의결돼 가동을 앞둔 조작기소 특검과 관련해 "특검법상 국민의힘도 특검 1명을 대통령에게 추천할 수 있지만 국민의힘은 특검 추천을 거부하겠다"고 말했습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 의원총회에서 특검 후보를 민주당과 자당, 조국혁신당이 1명씩 추천해 이 중 1명을 대통령이 임명하도록 돼 있는 특검법 조항을 언급하며 "위헌적 특검법에 일절 협력하지 않겠다. '불퇴전'의 각오로 싸울 것"이라고 밝혔습니다.이재명 대통령의 해외 순방으로 한성숙 총리 주재 국무회의에서 특검이 의결된 것과 관련해 "어제 국무회의에서 '이재명 탈옥법'이 의결됐다. 대한민국 정부가 대통령은 법 위에 군림하는 존재라고 선포했다. 대통령 손으로 대통령에게 왕관을 씌워준 것"이라고 말했습니다.그러면서 "대한민국은 민주공화국이다. 공화국에 왕 따위는 필요 없다. 만약 왕을 꿈꾸는 자가 있다면 마땅히 끌어내려야 한다"고 말했습니다.이어 "11월 17일은 대한민국 헌정사의 수치로 남을 것이다. 민주주의를 짓밟은 국치, 삼권 분립을 붕괴시킨 쿠데타의 날로 기록될 것"이라고 주장했습니다.정 원내대표는 헌법재판소를 향해 "헌재는 헌법 수호의 최후의 보루다. 지금 당장 이재명 탈옥법은 위헌이라 선언해야 한다"며 "이재명 대통령의 5개 재판을 속히 재개해야 한다. 지금처럼 눈치만 보고 있으면 결국 법복을 입은 이 대통령의 노예로 전락할 것"이라고 요구했습니다.그러면서 "앞으로 의원들이 모두 함께 거리를 다니며 시민들에게 공소 취소의 흉계를 알리는 도보 투쟁을 전개하겠다"면서 의원들에게 지역에서 기초·광역 의원들, 당원들과 함께 '이재명 탈옥법'의 문제점을 알리는 1인 시위 등 모든 투쟁에 나서달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)