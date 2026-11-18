▲ 엔비디아 본사

엔비디아가 중국 기업들이 자사 인공지능(AI) 칩에 원격으로 접근하는 것을 막는 새 법안이 시행될 경우 엔비디아와 고객사 모두 미국 정부의 '법적 조치' 대상이 될 수 있다고 고객사들에 경고했다고 CNBC 방송이 익명의 소식통들을 인용해 현지시간 17일 보도했습니다.소식통들에 따르면 엔비디아는 최근 수개월간 칩 구매 고객들에게 '원격접속 보안법(RASA)'에 대해 주의를 당부하는 메시지를 보냈습니다.이 법안은 미국이 중국 수출을 막은 첨단 AI 칩을 중국이 클라우드로 빌려 쓰지 못하게 하는 내용으로, 1월 하원에서 찬성 369표 반대 22표로 통과돼 현재 상원 표결을 앞두고 있습니다.엔비디아는 또 당분간 자사 그래픽처리장치(GPU)의 50% 이상을 중국 기업에 대여하는 고객사에는 칩을 판매하지 않겠다는 입장을 전달했다고 소식통들은 전했습니다.앞서 파이낸셜타임스(FT)도 이달 초 엔비디아가 데이터센터 고객사들에 향후 계약 시 서비스의 최소 51%를 중국 이외 지역 고객에게 제공하도록 구두지시했다고 보도한 바 있습니다.엔비디아의 콜레트 크레스 임시 CEO도 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 중국에 AI 칩을 더 이상 공급하지 않고 있다고 밝혔습니다.트럼프 행정부는 AI 경쟁에서 미국의 우위를 유지하기 위해 중국이 엔비디아 고성능 칩을 확보하지 못하도록 막아왔습니다.미 상무부 산업안보국(BIS)도 의회의 RASA 추진과 별도로 첨단 AI 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하기 위한 '잠정 최종 규칙'을 16일 발표했습니다.이 규칙에 따라 전 세계 데이터센터는 중국, 마카오 및 미국의 무기 금수 조치 대상 국가에 본사를 둔 기업에 첨단 칩의 대규모 컴퓨팅 파워를 제공하기 전에 사전 허가(라이선스)를 받아야 합니다.젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 스캔들 이후 불거진 국가안보 위협 문제를 해소하기 위해 동남아 등 제3국 데이터센터를 거쳐 중국에 원격으로 넘어가는 컴퓨팅 파워에 대한 차단에 나선 것입니다.스콧 베센트 미국 재무장관도 엔비디아에 "대대적인 쇄신"이 필요하다고 촉구했습니다.그는 15일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "엔비디아의 기업 문화는 도대체 어떤 것이었는지, 그리고 그들이 매출과 수익을 부풀리기 위해 불법으로 의심되는 판매를 강요했던 것은 아닌지 계속 의문이 든다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)