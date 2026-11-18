▲ 마코 루비오 미국 국무장관

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 기간 김정은 북한 국무위원장과 만나겠다는 진지한 구상을 갖고 있지만, 아직 회담이 성사된 것은 아니라고 마코 루비오 미 국무부 장관이 밝혔습니다.트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행 중인 루비오 장관은 현지시간 오늘(18일) 필리핀 마닐라에서 중국 선전으로 이동하기 전 기자들과 만나 '김 위원장과의 회담 추진에 얼마나 진정성이 있느냐'는 질문에 "그것은 진지한 구상"이라고 답했습니다.루비오 장관은 "트럼프 대통령은 '우리가 북한과 문제가 있다면, 그 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 북한과 마주 앉는 것'이라고 생각한다"며 "의견이 다른 사람들과 대화하지 않고, 그들에게 관여할 의지도 없다면 어떻게 문제를 해결할 수 있겠느냐는 것"이라고 전했습니다.그는 "물론 그것이 가능하지 않을 수도 있다. 내가 '당장 내일 회담이 열릴 것'이라고 말하는 건 아니다"라면서도 "대통령은 그렇게 할 준비가 돼 있다"고 강조했습니다.이어 "내가 말하고자 하는 것은 대통령이 첫 임기 때 그랬던 것처럼 (김 위원장과) 만나서 논의할 의향이 있다는 것"이라며 "그것이 긍정적 결과로 이어질지는 시도해보지 않으면 결코 알 수 없다. 실제로 성사되지 않을 수도 있다"고 덧붙였습니다.이러한 루비오 장관의 언급은 트럼프 대통령이 이번 순방을 계기로 김 위원장과의 회동을 진지하게 원하고 있지만, 아직은 회담 일정을 잡지 못했음을 시인한 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 오늘부터 이틀 일정으로 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하고, 마지막 날인 내일(19일) 미중 및 미중러 정상회담을 갖습니다.이 기간에 김 위원장이 중국을 전격 방문하면 트럼프 대통령과의 북미 정상회담이 성사될 수 있을 거라는 관측이 나왔습니다.하지만 루비오 장관의 말대로라면 트럼프 대통령의 귀국을 하루 앞둔 시점에서도 여전히 회담 성사 여부는 불투명해 보입니다.이날 기자들과의 문답에서 루비오 장관은 트럼프 대통령이 "대화를 양보로 여기지 않는다"며 그가 김 위원장을 만나더라도 북한의 핵·미사일 개발을 긍정적으로 보거나 인정하는 것은 아니라고 선을 긋기도 했습니다.루비오 장관은 "미국 외교정책에는 누군가를 만나면 그 사람에게 신뢰성을 부여하게 된다는 전통적 사고방식이 존재해왔다"며 "누군가를 만나는 게 그 사람이 하는 모든 일이 좋거나 옳다고 인정하는 것과 같다는 생각인데, 대통령은 그렇게 보지 않는다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)