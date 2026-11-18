▲ 마코 루비오 미국 국무장관
도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 기간 김정은 북한 국무위원장과 만나겠다는 진지한 구상을 갖고 있지만, 아직 회담이 성사된 것은 아니라고 마코 루비오 미 국무부 장관이 밝혔습니다.
트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행 중인 루비오 장관은 현지시간 오늘(18일) 필리핀 마닐라에서 중국 선전으로 이동하기 전 기자들과 만나 '김 위원장과의 회담 추진에 얼마나 진정성이 있느냐'는 질문에 "그것은 진지한 구상"이라고 답했습니다.
루비오 장관은 "트럼프 대통령은 '우리가 북한과 문제가 있다면, 그 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 북한과 마주 앉는 것'이라고 생각한다"며 "의견이 다른 사람들과 대화하지 않고, 그들에게 관여할 의지도 없다면 어떻게 문제를 해결할 수 있겠느냐는 것"이라고 전했습니다.
그는 "물론 그것이 가능하지 않을 수도 있다. 내가 '당장 내일 회담이 열릴 것'이라고 말하는 건 아니다"라면서도 "대통령은 그렇게 할 준비가 돼 있다"고 강조했습니다.
이어 "내가 말하고자 하는 것은 대통령이 첫 임기 때 그랬던 것처럼 (김 위원장과) 만나서 논의할 의향이 있다는 것"이라며 "그것이 긍정적 결과로 이어질지는 시도해보지 않으면 결코 알 수 없다. 실제로 성사되지 않을 수도 있다"고 덧붙였습니다.
이러한 루비오 장관의 언급은 트럼프 대통령이 이번 순방을 계기로 김 위원장과의 회동을 진지하게 원하고 있지만, 아직은 회담 일정을 잡지 못했음을 시인한 것으로 풀이됩니다.
트럼프 대통령은 오늘부터 이틀 일정으로 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하고, 마지막 날인 내일(19일) 미중 및 미중러 정상회담을 갖습니다.
이 기간에 김 위원장이 중국을 전격 방문하면 트럼프 대통령과의 북미 정상회담이 성사될 수 있을 거라는 관측이 나왔습니다.
하지만 루비오 장관의 말대로라면 트럼프 대통령의 귀국을 하루 앞둔 시점에서도 여전히 회담 성사 여부는 불투명해 보입니다.
이날 기자들과의 문답에서 루비오 장관은 트럼프 대통령이 "대화를 양보로 여기지 않는다"며 그가 김 위원장을 만나더라도 북한의 핵·미사일 개발을 긍정적으로 보거나 인정하는 것은 아니라고 선을 긋기도 했습니다.
루비오 장관은 "미국 외교정책에는 누군가를 만나면 그 사람에게 신뢰성을 부여하게 된다는 전통적 사고방식이 존재해왔다"며 "누군가를 만나는 게 그 사람이 하는 모든 일이 좋거나 옳다고 인정하는 것과 같다는 생각인데, 대통령은 그렇게 보지 않는다"고 설명했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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