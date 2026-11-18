▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 오늘(18일) 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 자유무역과 다자주의 수호를 내세우며 일방·보호주의를 강하게 비판했습니다.트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 하루 앞두고 미국 관세 정책을 우회 겨냥하는 한편, 개방과 협력을 통해 중국이 지역 경제 통합을 주도하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이됩니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 오늘 오전 선전 첸하이 국제회의센터에서 열린 2026년 APEC CEO 서밋 개막식 기조연설에서 "현재 국제 정세는 변화와 혼란이 뒤얽혀 있고 세계 경제 성장 동력은 부족하며 일방주의와 보호주의가 극성을 부리고 있다"며 이같이 말했습니다.그는 "개방은 진보를 가져오고 폐쇄는 필연적으로 낙후를 초래한다"며 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 규칙에 기반을 둔 다자무역체제를 확고히 수호해야 한다고 강조했습니다.이어 "자유롭고 개방적인 무역과 투자를 지지하며, 글로벌 산업·공급망의 안정과 원활한 흐름을 유지해야 한다"며 아시아태평양 자유무역지대(FTAAP) 추진과 전방위적인 상호 연결망 구축, 무역 디지털화, 국경 간 전자상거래, 스마트 세관 분야의 협력 강화를 제안했습니다.이는 보호무역주의 성격을 띠는 트럼프 행정부의 관세 정책을 사실상 비판하는 동시에 중국이 자유무역과 다자무역체제의 수호자라는 이미지를 부각하려는 시도로 해석됩니다.트럼프 대통령은 앞서 아세안 정상회의가 열린 필리핀 마닐라를 떠나지 않은 상태라 오늘 회의에는 불참했습니다.시 주석은 특히 중국의 WTO 가입 25주년을 거론하며 "중국은 가입 당시의 약속을 전면적으로 이행했고 자국의 발전을 실현하는 동시에 세계 각국과 기회를 공유해 왔다"며 "국제 정세가 어떻게 변화하더라도 세계 각국과 협력해 상호 이익과 공동 승리를 추구하겠다는 결심은 변하지 않을 것"이라고 언급하기도 했습니다.시 주석의 관련 발언은 내일 선전에서 예정된 트럼프 대통령과의 정상회담을 앞두고 나왔다는 점에서도 주목됩니다.양국은 지난 9월 정상회담을 통해 관세 휴전 기간을 2027년 1월까지 연장했으나, 첨단 반도체와 수출통제 등 핵심 통상 현안을 둘러싼 갈등은 여전히 해소되지 않은 상탭니다.이번 회담에서 관세와 수출통제 문제를 중심으로 기존 무역휴전의 추가 연장 방안이 논의될 가능성이 있지만, 새로운 포괄적 합의보다는 양국 간 갈등의 확대를 막는 데 초점이 맞춰질 것이라는 관측도 제기됩니다.시 주석은 오늘 연설에서 국제질서와 관련한 중국의 역할도 강조했습니다.그는 "외부 정세가 복잡할수록 전후 국제질서를 확고히 수호하고 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편적으로 혜택을 주고 포용적인 경제 세계화를 추진해야 한다"며 "대화와 협상을 통해 이견을 해결하고 단결과 협력을 통해 도전에 대응해야 한다"고 역설했습니다.세계 다극화에 대한 언급은 미국 중심의 서방 주도 국제질서를 견제하고, 글로벌사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭)·반서방의 구심점이자 좌장으로서의 존재감을 강화하려는 중국의 외교 전략과도 맞닿아 있는 것으로 풀이됩니다.시 주석은 이어 혁신 성장과 포용적 발전의 필요성도 내세웠습니다.그는 "혁신은 사회 진보를 추진하는 중요한 힘"이라며 디지털 경제와 인공지능(AI) 협력, 녹색·저탄소 전환을 통해 혁신의 우위를 경제 성장 동력으로 전환해야 한다고 말했습니다.첨단산업 육성과 관련해서는 로봇의 공장 투입, 농업용 로봇개, 자율주행, 드론 음식 배달 등을 구체적 예로 거론하며 초대형 중국 시장이 첨단 기술을 실제 환경에서 시험하고 고도화하는 '혁신 시험장'이라고 주장했습니다.중국이 현대화 산업체계 구축을 가속화하고 과학기술 혁신과 산업 혁신의 융합, 전통산업 고도화, 신흥산업 육성, 미래산업의 선제적 배치를 추진하겠다는 방침도 재확인했습니다.한편, '공동 번영 촉진, 미래 상생'을 주제로 어제와 오늘(17∼18일) 열리는 이번 APEC CEO 서밋 행사는 미국과 중국, 한국을 비롯한 주요국 정상과 기업인들이 경제·통상 현안을 논의하는 회의입니다.(사진=AP, 연합뉴스)