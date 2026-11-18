▲ 일본 학계와 진행하는 공동 세미나 참석 등을 위해 일본 공항에 도착했다가 현지 출입국 당국에 의해 입국이 거부된 조국 혁신정책연구원 원장이 17일 김포국제공항을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다.

조국 혁신정책연구원 원장이 어제(17일) 일본 공항에 도착했다가 출입국 당국에 의해 입국이 거부된 데 대해 일본 정부가 관련 법에 의한 것이라는 입장을 밝혔습니다.일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 오늘 오전 기자회견에서 관련 질문에 "외국인의 우리나라(일본) 상륙 허용 여부에 대해서는 출입국재류관리청에서 출입국관리 및 난민인정법(입관법)에 따라 판단하고 있다"고 말했습니다.그는 "입관법상 상륙 거부 사유는 동 법 제5조 제1항 각 호에 열거돼 있으므로 자세한 사항은 출입국재류관리청에 문의해달라"며 "기자회견에서는 개별적이고 구체적인 사안에 답하는 것은 삼가겠다"고 덧붙였습니다.기하라 장관이 언급한 일본 입관법 제5조 제1항은 외국인의 상륙 거부 사유를 열거하고 있습니다.이 중에는 '일본 또는 기타 국가의 법률이나 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받고 1년 이상의 징역 또는 이에 상응하는 형을 선고받은 자'도 포함돼 있습니다.이는 조 원장이 자녀 입시 비리 등의 혐의로 징역 2년 실형을 확정받았던 전력 등 형사처벌 이력을 이유로 들어 입국을 거부한 것이라는 설명을 간접적으로 한 것으로 풀이됩니다.앞서 조 원장은 어제 오전 일본 학계와 공동으로 여는 세미나 참석 등을 위해 도쿄 하네다 공항에 도착했다가 일본 출입국재류관리청에 의해 입국이 거부됐습니다.(사진=연합뉴스)