시험 부정행위에 사용되는 초소형 카메라와 무선 이어폰 등을 판매해 온 것으로 추정되는 중국 업자가 기존 구매자들의 이용 기록을 확보하고 있다며 거액의 가상자산을 요구한 정황이 포착됐습니다.



한 중국 텔레그램 채널은 최근 기존 구매자들의 개인정보 보호를 명목으로 1인당 5이더리움을 요구하고 있는 것으로 파악됐습니다.



해당 채널은 시험 부정행위에 악용할 수 있는 초소형 카메라와 무선 이어폰 등을 판매하는 것으로 알려진 곳입니다.



이 채널을 운영하고 있는 것으로 추정되는 업자는 일부 구매자들에게 "우리는 귀하의 사용 기록, 시간, 장소 및 수령한 물품의 위치 등 모든 정보를 수집했다"고 통보한 것으로 알려졌습니다.



그러면서 "최근 일부 뉴스와 관련해 보안 예방 조치 차원에서 비용을 받기로 결정했다"며 "관련 정보의 기밀성을 유지하기 위한 필수적인 절차"라고 설명한 걸로 전해졌습니다.



업자가 요구한 금액은 구매자 1인당 5이더리움으로 약 1200만 원입니다.



국내에서 부정행위 문제가 대두되자 이를 빌미로 부정행위자들을 협박하는 모양샙니다.



업자가 주장한 정보 수집 범위에는 단순 구매 내역뿐 아니라 이용 시간과 장소, 물품 수령 위치까지 포함돼 있다는 점에서 커닝 장비 구매자들의 정보가 금전 협박과 같은 또 다른 범죄에 악용될 수 있다는 우려가 나옵니다.



앞서 해당 텔레그램 채널에서는 세무사시험 부정행위를 자수한 수석 합격자에게 장비를 판매했다는 주장도 나온 바 있습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)