올해 세무사 시험 수석 합격자 한 모씨가 AI 부정행위를 시인한 것과 관련해, 과거 한 씨가 '세무냥이'라는 필명을 쓴 데 착안해 각종 부정 시험 의혹에 비슷한 이름을 붙이는 게 유행처럼 번지고 있습니다.



'AI 자백글'이 여러 온라인 게시판 등에서 이어지고 있는 상황 속, 이번엔 '한전냥이' 의혹이 제기됐습니다.



지난달(10월) 17일 치러진 2026년 하반기 한전 필기시험에서 불거진 논란으로 한 응시자가 시험 내용을 상세히 복기해 공유한 게 발단이 됐습니다.



응시자는 기억에 의존해 필기 문제를 복원한 글이라고 주장했지만, 의사소통, 수리, 자료 해석 과목 등에 출제된 문제의 복기 정도가 너무 상세하단 평가가 나왔습니다.



10월에 지펴진 의혹은 세무사 수석합격자의 AI 부정행위 파문 여파로 다시 주목받았고, 그제(16일) 여러 게시판엔 AI 기기를 사용한 '문제 커닝' 의혹이 제기된 겁니다.



해당 의혹을 두고 "필기가 끝난 뒤 지문과 보기를 완벽하게 복원한 천재가 나타났다"며 "올해 여러 기업의 커트 라인이 폭등했으니 전수조사가 필요하다"는 주장까지 나왔습니다.



그러자 한전 시험과 관련된 한 단체 대화방에서 논란의 당사자는 시험을 정상적으로 치른 후 시험 문제를 복기하는 데에 챗지피티를 활용했다며 실제 문제와 다른 부분도 적지 않다는 취지의 해명을 한 것으로 알려졌습니다.



의혹 제기와 당사자 측의 반박이 이어진 상황인데 커뮤니티에선 "그래도 석연치 않다"는 시선과 "이 정도 수준으로 복기 잘하는 사람은 예전부터 있어왔다"는 반응이 동시에 나왔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이다인, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)