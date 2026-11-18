▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 선전 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 개최된 경제인 회의에서 "자유롭고 개방적인 무역과 투자를 지지해야 한다"고 강조했습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 선전 첸하이 국제회의센터에서 열린 APEC 최고경영자 서밋 개막식에 참석해 이같이 말했습니다.그는 "국제 정세는 변화와 혼란이 뒤얽혀 있고, 세계 경제의 성장 동력은 부족하며, 일방주의와 보호주의가 극성을 부리고 있다"며 "개방과 폐쇄, 협력과 분화, 변혁과 옛것에 대한 고수 등 모든 것은 반드시 답해야 할 시대적 과제"라고 역설했습니다.이어 "외부 정세가 복잡할수록 전후 국제질서를 확고히 수호하고, 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편적으로 혜택을 주고 포용적인 경제 세계화를 추진해야 한다"며 "대화와 협상을 통해 이견을 해결하고, 단결과 협력을 통해 도전에 대응하는 것을 더욱 견지해 장기적인 평화와 안정을 위한 기반을 굳건히 다져야 한다"고 밝혔습니다.시 주석은 또 "역사적 경험은 개방이 진보를 가져오고, 폐쇄는 필연적으로 낙후를 초래한다는 것을 보여준다"며 "세계무역기구 WTO를 핵심으로 하고 규칙에 기반한 다자무역체제를 확고히 수호하며, 자유롭고 개방적 무역과 투자를 지지하고, 글로벌 산업망과 공급망의 안정과 원활한 흐름을 유지해야 한다"고 촉구했습니다.(사진=게티이미지)