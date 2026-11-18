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'재혼 황후'가 복잡하게 얽힌 인물들의 관계와 연이어 터지는 사건들로 한 치 앞도 예측할 수 없는 전개를 예고하는 7~8회 스틸을 전격 공개했다.디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.18일 공개된 스틸에는 어떤 상황에서도 흔들림 없이 단단한 모습을 지켜왔던 나비에의 슬픔 어린 표정이 담겨 안타까움을 자아낸다. 깊어진 상처와 흔들리는 감정이 고스란히 전해지는 가운데, 그런 나비에를 다정한 눈빛으로 바라보는 하인리의 모습이 설렘을 더한다. 특히 "남편을 사랑해요?"라는 하인리의 직설적인 질문이 소비에슈와의 관계가 어긋난 나비에에게 어떤 변화를 가져올지 이목을 집중시킨다.황실을 뒤흔들 새로운 인물들의 대립도 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 나비에의 오빠이자 북부사령관 코샤르(하도권 분)의 등장으로 황실에는 날카로운 기류가 감돈다. 서로를 향한 불편한 심기를 감추지 않는 코샤르와 소비에슈의 팽팽한 대치가 심상치 않은 충돌을 예감케 하는 것. 사랑하는 동생 나비에가 상처받는 모습을 목격한 코샤르가 소비에슈와 그의 정부 라스타를 상대로 어떤 행동에 나설지 궁금증을 자극한다.여기에 로테슈 자작(박호산 분)과 라스타의 관계에서도 위기감이 감지된다. 알바니 부인(정영주 분)과 로테슈의 은밀한 만남까지 포착되면서, 라스타가 필사적으로 감춰온 과거의 비밀이 수면 위로 드러날지 호기심을 증폭시킨다. 자신의 자리를 지키기 위해 욕망을 키워온 라스타가 점점 조여오는 압박 속에서 어떤 선택을 내릴지 귀추가 주목된다.한편, 엇갈린 사랑과 욕망, 깊어지는 갈등으로 글로벌 흥행 열기를 이어가고 있는 '재혼 황후'의 7~8회는 바로 오늘, 18일 디즈니+에서 공개된다.[사진=디즈니+]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)