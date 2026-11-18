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디즈니+ 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 OTT 업계의 뜨거운 감자로 떠오른 '재혼 황후'에 대해 가장 큰 도전이었다고 평가했다.18일 오전 서울 여의도의 한 호텔에서 열린 디즈니+ 미디어데이 행사에 참석한 최연우 총괄은 현재 스트리밍 서비스 중인 '재혼 황후'에 대해 "올해 가장 큰 도전이었던 작품"이라고 운을 뗐다.이어 "서양풍 배경의 판타지 로맨스라는 생소한 설정 때문에 웹소설의 큰 인기에도 불구하고 한국에서는 드라마화가 쉽지 않았다. 그러나 디즈니가 오랜 시간 쌓아온 스토리텔링 역량을 바탕으로 과감한 장르적 도전에 나섰고, 전 세계에서 뜨거운 반응을 얻고 있다"고 자평했다.글로벌 흥행을 예상했느냐는 질문에 "성공을 예상했다면 '운명전쟁49' 편에 나갈 수 있었을 것"이라며 미소 지었다. 최연우 총괄은 성공 요인에 대해 "원작 IP가 가진 엄청난 인기와 팬덤, 훌륭한 제작진이 만들어낸 높은 퀄리티의 영상이 있었다"며 "이 용기 있는 시도에 함께해 주셔서 감사하다"고 전했다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극. 동명의 웹소설을 실사화한 이 작품은 한국판 '브리저튼'으로 불리며 많은 기대와 함께 우려를 낳았다. 로맨스 판타지가 국내에 익숙한 장르도 아닐뿐더러 막대한 제작비를 투입한 작품이었기 때문이다.그러나 이 작품은 지난 3일 스트리밍 돼 역대 디즈니+ 로컬 콘텐츠 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록 중이다. 국내 시청자들 사이에서도 호불호가 나뉘고 있지만 화제성만큼은 최고 수준이다.한국 진출 5주년을 맞은 디즈니+ 측은 "세계적인 스토리 텔링 역량, 거기에서 파생된 프랜차이즈의 확장성, 한국 로컬 콘텐츠가 가지는 경쟁력을 한 플랫폼에 모아서 서비스하는 게 저희의 차별점"이라면서 "앞으로도 다양한 콘텐츠 기획과 투자에 집중할 계획"이라고 밝혔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)