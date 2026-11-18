▲ 부정행위 자수한 수석합격자 34살 한모 씨

경찰이 인공지능을 이용해 세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 34살 한모 씨의 공범 존재 여부를 들여다보고 있습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 어제(17일) 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의를 받는 한씨를 상대로 타인의 조력 여부 및 구체적 범행 수법·동기, 부정행위 외 다른 범행 여부 등을 13시간 넘게 조사했습니다.한씨는 경찰에 공범이 없다고 진술했지만, 경찰은 부정행위를 도운 조력자의 존재 가능성을 염두에 두고 수사를 이어갈 방침입니다.필요하다면 한씨를 추가로 불러 조사할 가능성도 있습니다.경찰은 오늘 세무사 시험 주관사 관계자 등을 참고인 신분으로 불러 사건의 구체적인 발생 경위와 부정행위를 포착하지 못한 이유 등을 확인할 예정입니다.경찰은 어제 조사에서 한씨가 앞서 시험 관계기관에 제출한 7쪽 분량의 경위서에 담은 범행 수법에 대해서도 추궁했습니다.한씨는 해당 경위서를 통해 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 스마트폰의 생성형 AI로 문제를 풀고, 별도로 준비한 초소형 모니터로 정답을 확인했다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.또 세무사 시험에 계산기 반입이 허용되는 점을 이용해 직접 개조한 계산기를 시험 문제와 정답을 송·수신하는 기기로 활용했다고 주장했습니다.한씨는 자수 이후 온라인에서 구입했다는 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등을 제출했습니다.하지만 일부가 파손된 상태여서 조사 당시 범행 시연은 하지 못했습니다.경찰은 포렌식 분석을 통해 한씨가 범행 당시 해당 기기들을 이용한 것이 맞는지, 외부 조력이 있었는지 여부를 조사할 계획입니다.