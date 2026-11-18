이미지 확대하기

월트디즈니 컴퍼니 코리아가 18일 '디즈니+ 미디어데이'를 열고 한국 진출 5주년 성과와 향후 비즈니스 및 콘텐츠 전략을 공개했다.김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표는 "지난 5년간 한국 콘텐츠의 연간 시청 시간이 중남미 27배, 유럽·중동·아프리카 7배, 미국·캐나다 6배 증가했다"고 밝혔다. 이어 "스트리밍 시장 경쟁은 단기 성과가 아닌 장기적인 '롱게임'"이라며, 한국 콘텐츠 투자 지속 확대와 파트너십을 통한 접근성 강화, 엔터테인먼트 영역 확장 등 세 가지 성장 전략을 제시했다.특히 G마켓 제휴, 광고형 스탠다드 멤버십 도입과 함께 ESPN, 한국e스포츠협회(KeSPA) 협업 등을 통한 스포츠·라이브 콘텐츠 경쟁력 강화 계획을 밝혔다.최연우 로컬 콘텐츠 총괄은 ▲독보적인 스토리텔링 ▲엄선된 콘텐츠 큐레이션 ▲예능 라인업 확대 ▲새로운 크리에이티브 포맷 등 4대 키워드를 발표했다.주요 라인업으로 이미 방영을 마친 '21세기 대군부인'과 현재 방영 중인 '재혼 황후'을 비롯해 '코리언즈', '무빙' 시즌2, '운명전쟁49' 시즌2, '현혹', '내가 죄인이오', '나미야 잡화점의 기적', '코드', '상남자' 등이 소개됐다. 아울러 '신빨스테이', '연애선수촌', '고백하면 손절이야' 등 예능 라인업 확대와 시트콤, 미드폼, 다큐멘터리 등 콘텐츠 포맷 다변화 계획도 함께 전했다.이어진 크리에이터 세션에는 황교진, 현정완, 김태호 PD와 송은이 대표가 참석해 한국 예능의 글로벌 확장 가능성을 논의했다.김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표는 "지난 5년간 디즈니+가 한국 시장에서 쌓아온 경험은 앞으로의 성장을 위한 중요한 기반이다"라며, "디즈니만의 스토리텔링과 글로벌 팬덤, 한국의 창의적인 콘텐츠 역량을 바탕으로 시청자와 긴 호흡으로 더욱 깊은 유대감을 쌓고, 다양한 이야기와 팬덤이 모이는 엔터테인먼트의 디지털 구심점으로 디즈니+를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)