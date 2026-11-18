배우 김우석이 5년 만의 뮤지컬 복귀작 '마제스티'를 성황리에 마무리하며 안방극장과 무대를 넘나드는 올라운더 배우의 저력을 입증했다.



김우석은 지난 15일 막을 내린 뮤지컬 '마제스티'에서 수습기자 아서 클라이브 역을 맡아 약 3주간 관객들과 뜨겁게 호흡했다.



뮤지컬 '마제스티'는 19세기 미국 샌프란시스코를 배경으로, 스스로를 미합중국의 황제라 선포한 실존 인물 조슈아 에이브러햄 노턴의 삶에 상상력을 더한 작품이다. 특종을 노린 수습기자 아서가 노턴에게 접근해 그의 신하를 자처하면서 벌어지는 흥미진진한 이야기를 그린다.



5년 만에 뮤지컬 무대로 돌아온 김우석은 특종을 통해 자신의 능력을 증명하려는 아서의 패기와 순수한 열정을 생동감 있게 그려냈다. 다채로운 표정과 눈빛으로 기자로서 인정받고 싶은 열의를 드러냈으며, 노턴과 함께하는 여정 속에서 점차 그의 진심을 알아가며 자신이 기록해야 할 이야기가 무엇인지 고민하는 인물의 내면 변화를 밀도 있게 완성했다. 노래와 연기, 움직임을 유기적으로 연결한 김우석의 섬세한 표현력은 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다는 호평을 받았다.



공연을 마친 김우석은 "5년 만에 다시 무대에 오르는 공연이라 설렘과 함께 긴장도 많이 됐다"며 "좋은 배우분들과 함께 호흡하며 무대를 만들어갈 수 있어 정말 행복했고, 그 과정에서 많은 것을 배우고 느낄 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"고 벅찬 소회를 밝혔다. 이어 "무엇보다 공연을 찾아주시고 함께해 주신 관객분들과 직접 만나 인사 나눌 수 있어 진심으로 감사했다. 보내주신 응원에 보답할 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 노력하고, 또 다른 좋은 작품과 공연으로 찾아뵙겠다"고 감사의 인사를 전했다.



한편, 김우석은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서도 구서대병원 신입 인턴 박태경 역으로 분해 '계쌤 바라기'다운 사랑스러운 매력부터 후반부 과거의 상처를 마주한 깊은 감정 연기까지 완벽히 소화했다. 이러한 활약에 힘입어 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서 2주 연속 1위를 기록하며 높은 화제성을 입증한 바 있다.



첫 메디컬 드라마에 이어 5년 만의 뮤지컬 복귀까지 성공적으로 마친 김우석이 또 어떤 새로운 작품과 캐릭터로 대중을 찾을지 향후 행보에 귀추가 주목된다.



[사진제공: 더블케이엔터테인먼트]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)