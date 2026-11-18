<앵커>



이재명 대통령이 시진핑 주석과 정상회담을 하는 건 이번이 세 번째입니다.



그렇다면 역대 정부의 한중 정상회담은 어떻게 이뤄져 왔는지 김민준 기자가 정리했습니다.



<기자>



대한민국 정부 수립 이후 첫 한중 정상회담은 1992년 9월 북방외교로 공산권 국가와 수교 바람이 불던 노태우 전 대통령 때 이뤄졌습니다.



당시 한중 수교 한 달 만에 노 전 대통령이 대한민국 국가원수로는 처음으로 중국을 방문해 양상쿤 국가주석을 만났습니다.



현 시진핑 국가주석과의 정상회담은 박근혜 전 대통령 때부터 시작됐습니다.



박 전 대통령은 지난 2013년 6월 취임 4개월 만에 중국을 국빈 방문해 시 주석을 만났습니다.



당시 일본 아베 정권의 역사 왜곡 문제 때문에 일본보다 중국을 먼저 방문했습니다.



92년 한중 수교 이후 대통령들이 취임 뒤 미국, 일본, 중국 순으로 가던 해외 순방 순서에서 중국이 일본보다 앞선 것은 이때가 처음입니다.



2014년에는 시 주석도, 역대 중국 지도자 중에서는 처음으로 북한보다 먼저 한국을 방문하는 파격 행보를 보였고, 박 전 대통령은 2015년 9월 중국 전승절 70주년 행사 열병식에 참석해 천안문 망루에 올랐습니다.



역대 대통령 중 처음입니다.



[박근혜/전 대통령 (지난 2015년 9월) : 한반도의 긴장 상황을 해소하는 데 중국 측이 우리와 긴밀히 소통하면서 건설적인 역할을 해주신 데 대해서 감사를 드리면서….]



당시 한중관계는 정점에 올랐다는 평가까지 나왔지만, 북한 핵 개발과 사드 배치 결정으로 한중 관계는 순식간에 최악의 수준으로 떨어졌고 중국 내 한국 문화 제한 조치, 이른바 한한령으로도 이어졌습니다.



문재인 전 대통령은 지난 2017년 12월 중국 베이징과 충칭을 찾아 관계 개선에 나섰습니다.



[문재인/전 대통령 (지난 2017년 12월) : 한반도와 동북아, 나아가 세계의 평화와 번영을 위해 함께 협력해 나가야 할 운명적 동반자라고 믿습니다.]



취임 첫해에 국빈 방문한 건데, 사드 사태 여파로 중국 측의 냉랭한 분위기가 이어지면서 홀대 논란이 불거지기도 했습니다.



이후 한중일 정상회담을 계기로 2019년 12월 다시 중국을 찾은 문 대통령은 한한령 해제, 북미대화 불씨 등을 되살려 보려고 했지만 큰 진전을 이루지는 못했습니다.



윤석열 전 대통령 때는 재임 기간 한중 정상의 상호 방문이 없었고 2024년 11월, AEPC 정상회의에서 이뤄진 29분간 회담이 전부였습니다.



특히 윤 전 대통령의 타이완 문제 발언에 중국이 불장난하면 타 죽는다고 강력 반발하면서 한중 관계는 더 악화됐다는 평가를 받았습니다.



현 정부 들어서는 한동안 냉각됐던 한중 관계가 다시 궤도에 오른 분위기입니다.



시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 말 경주 APEC 정상회의 때 경주를 방문한 데 이어, 지난 1월에는 이재명 대통령이 중국을 국빈 방문했습니다.



오늘 중국 선전에서 열리는 한중 정상회담은 두 정상 간 세 번째 만남인데 가시적 성과로 이어질 수 있을지 주목됩니다.



(영상편집 : 위원양)